Arjona: “El equipo está de lujo y creciendo poco a poco”

Si Víctor se ha convertido en el timón del Decano, Adrià Arjona es la brújula albiazul. El canterano del Barcelona o del Huesca regresó en Conil a la titularidad y lo hizo lamentando el empate: “Ha sido un resultado inesperado. Hemos trabajado muy bien la primera parte, creo que hemos merecido mucho más. No hemos tenido mucho acierto. En la primera parte tuvimos muy buen juego, en la segunda ellos cambiaron el sistema, nos igualaron arriba y hemos tenido más dificultad, pero hay que seguir trabajando. Esto es fútbol, y a veces te da y a veces te quita”.

El catalán valoró la jugada polémica del duelo, el penalti, del que dijo que “no lo he visto. El árbitro ha comentado sigan, pero luego ha pitado. Si el árbitro ha dicho que es penalti no podemos hacer nada más”.

Acerca de la diferencia en el juego del equipo entre el primer y el segundo tiempo solo pudo señalar que “tendremos que analizarlo, pero ellos cambiaron el sistema. Pusieron más gente arriba y eso hizo que la circulación no fuera tan fluida. En el primer tiempo encontramos el espacio, pero en el segundo, no”.

Ya ha hablado Arjona del duelo ante el Gerena para indicar que el equipo afronta el duelo “como todas las semanas. Sabemos que es un equipo fuerte, que no ha perdido. A partir del miércoles empezaremos a prepararnos para ganarles, como hacemos con todos los equipos”.

A pesar del empate, el mediocentro asevera que “el equipo está de lujo, está creciendo poco a poco, que eso es lo importante; sabemos que el ascender no es cuestión de un día. Faltó acierto, pero eso es fácil de trabajar. Lo difícil sería que no tuviéramos ninguna ocasión y que jugáramos mal todas las semanas. El camino es este, el de la primera parte. En la segunda estuvimos sólidos y ellos no tuvieron ocasiones. El equipo está jodido por el resultado, pero contento con el juego y tenemos que seguir trabajando”.