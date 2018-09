Antonio Núñez: "No podía imaginar una retirada mejor"

Antonio Núñez se despidió oficialmente del Recreativo y del fútbol activo en una comparecencia en la que estuvo acompañado por el presidente del club, Manolo Zambrano, el consejo de administración, Jesús Vázquez y los jugadores Marc Martínez, Diego Jiménez y Víctor Barroso.

Zambrano elogió la figura del madrileño "muchos jugadores han defendido este escudo y otros lo han honrado, y este es el caso de Antonio Núñez, querido por la afición y la ciudad". "Es un futbolista que ha jugado en el Real Madrid, Liverpool, Dépor... y ha comentado que en el Recreativo es donde se ha sentido más a gusto y con el que más se ha identificado". "Gracias por todo lo que nos has dado, por tu profesionalidad, honradez y compromiso con el club. Perdemos un gran jugador pero ganamos un gran recreativista. Ha sido un auténtico placer".

Por su parte Antonio Núñez mostró su agradecimiento "al club y a toda Huelva. Hace dos meses tomé la decisión de retirarme y tenía claro que cuando terminase mi etapa en el Recreativo terminaba mi etapa de futbolista".

Dio las gracias a todos sus clubes (Real Madrid, donde debutó como profesional), Liverpool, Celta, Murcia, Apollon de Limasol, Huesca, Deportivo y Recreativo; a sus compañeros, en especial a Jesús Vázquez, Zamora y Rafa de Vicente; a los fisios, médicos, utilleros... "a todos los que trabajan en la sombra; y a los amigos que he hecho en Huelva". "A los que me han acompañado en la vida, a mis padres, hermanos, al Recre y a su afición".

Llegó al club con 35 años y en estas cuatro últimas temporadas ha vivido "momentos difíciles, trampas... pero siempre supimos estar unidos. Las charlas de Jesús Vázquez, las duchas frías, la escasez de material, todo eso nos unió y permitió que el Decano siga vivo".

"Si cuando empecé con 17 años me dicen cómo me hubiera gustado retirarme no podría haberlo imaginado de una manera mejor, en el sitio donde se jugó por primera vez al fútbol en España", destacó el protagonista, que afirmó que "las mejores experiencias no tienen por qué ser un título. Me voy a quedar con esto (su etapa en el Recre) por encima de la Champions".

Núñez reconoció que "tenía ilusión y fuerzas para seguir, pero no ha supuesto ningún problema tomar la decisión de retirarme".

Sobre futuro, manifestó que "lo que me pide el cuerpo es parar. El club me comentó la posibilidad de hacer cosas, pero ahora quiero descansar, valorar opciones y formarme en Derecho".

Sobre el homenaje que recibirá el fin de semana, Manolo Zambrano informó que el sábado tendrá lugar una cena íntima con agentes recreativistas con la entrega de obsequios, y el domingo será la despedida oficial ante la afición que le tiene como ídolo, en un acto que tendrá varias sorpresas.