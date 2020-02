Antonio Calderón: "El Recreativo lleva una temporada irregular, pero es poderoso"

Antonio Calderón, entrenador de la Balompédica Linense, asegura que “nos enfrentamos a un club histórico, el Decano del fútbol español, que lleva una temporada un poco irregular, han cambiado de entrenador y ganaron al Sanluqueño, con lo que vendrán con la motivación necesaria para intentar recuperarse”.

“Es una gran plantilla, con algunos jugadores que disputaron la pasada campaña el play off de ascenso, es un rival de postín”. “El Recreativo es un rival potente, poderoso, con un gran presupuesto y con una afición detrás; espero un rival muy peligroso, y ahora que han cambiado de entrenador estarán todos los futbolistas un poco más atentos a todo y con ganas de tener dos o tres resultados buenos que le saquen de los problemas y le metan en una zona cómoda de la tabla para dar su verdadera medida”, añade.

“Tiene futbolistas muy importantes en la categoría como Nauzet, Óscar Ramírez, Morcillo, Chuli, Isi Ros... más lo que ya tenía como Quiles, Diego Jiménez. Es normal que venga a La Línea y haga grandes partidos porque tiene grandes plantillas” en referencia a temporadas anteriores. “Este tipo de plantillas, en la liga regular en Segunda B les cuesta mucho; cuando dan ellos lo mejor es en los partidos importantes, en play off, son partidos que saben jugar”.

La Balona llega en un buen momento a la cita. “El haber dejado la portería a cero ante el líder Marbella ha reforzado al equipo; estábamos compitiendo bien fuera pero concediendo muchos goles; fue un partido igualado, no hubo errores, y por eso acabó 0-0”. “En los partidos anteriores habíamos marcado siete goles, por un partido en el que tampoco hayamos tenido tantas ocasiones no hay que rasgarse las vestiduras. El equipo en la primera parte llegó dos o tres veces y en el segundo tiempo no hubo tanto pero tampoco ellos crearon mucho peligro. Ambos equipos nos respetamos mucho”, añade.

El conjunto gaditano tiene las bajas de Abdoul y Fabricio, ambos sancionados. “No hay problema, todos están entrenando a tope y lo único es dilucidar el once inicial; ellos dos estaban rindiendo bastante bien, pero tengo confianza en los que van a entrar por ellos. Todos quieren entrar en el once inicial porque el equipo se encuentra en un buen momento”.

Sobre el estado del terreno de juego, Calderón manifestó que “desde el último partido en casa no lo hemos tocado, se está recuperando bien, está verde y frondoso, espero que el domingo lo veamos en buenas condiciones”. “El equipo entrena con la máxima intensidad e ilusión; somos una plantilla corta con sólo 20 futbolistas y en este tramo final entre lesiones y sanciones todos van a tener su oportunidad de jugar”.