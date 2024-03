Álvaro Bustos: "Estoy trabajando duro para dar la mejor versión de mí"

Álvaro Bustos, último futbolista en llegar a la disciplina recreativista, también pasó por rueda de prensa para analizar sus primeras semanas en Huelva. El jugador nacido en Gijón solo ha comenzado una vez como titular, aunque confía en ser decisivo en la recta final del campeonato y ayudar al equipo a conseguir el ansiado objetivo del playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion.

El extremo comenzó reconociendo estar "jodidos después del partido de Murcia". Aseguró tener la esperanza de ganar "pero no se dio". El Recreativo ha comenzado este miércoles a preparar el partido del próximo domingo ante el Atlético de Madrid B en lo que creen "vamos a llegar muy bien a ese partido". Además, es consciente de la motivación extra que supone para los rivales "visitar el Nuevo Colombino" y enfrentarse a un "club tan histórico", por lo que afirmaba que el Recre "siempre tiene que ser favorito en casa".

El jugador, con un amplio recorrido en la categoría de bronce, no se fía del conjunto colchonero al que "bajo mi experiencia de jugar contra filiales sabes que tienen grandes jugadores pero la irregularidad a lo largo de la temporada es lo que les hace estar ahí en la tabla". Además, no dudó en señalar cual debe ser el plan de partido: "Tenemos que madurar el partido y hacerlo largo, tenemos jugadores con experiencia para ello".

Al igual que Caye Quintana anteriormente, recalcó que a estas alturas de la temporada "hay muchos equipos que quisieran estar en playoff y ahora tenemos la oportunidad para seguir con la distancia que tenemos y que sea un partido menos para abrir brecha con los perseguidores".

Son muchos los aficionados con altas expectativas sobre Álvaro Bustos. El asturiano ha logrado tres ascensos a Segunda División con el Mallorca, Racing de Santander y Alcorcón. En el cuadro alfarero marcó siete tantos el curso pasado en Primera Federación, pero no ha logrado contar con oportunidades en la categoría de plata. Sobre esto también quiso pronunciarse: "Llevo tres meses sin competir apenas en Alcorcón. Estoy trabajando duro para dar mi mejor versión que ni la he dado ni he estado cerca de darla. Estoy preparado para aportar goles y asistencias", sentenciaba.

Respecto a si la responsabilidad y la presión puede pasarle factura en su rendimiento, quiso dejar claro que lo que hace es "motivarme para el día a día trabajar más. Se que había ilusión con mis fichajes y estoy seguro que voy a devolver la confianza que la gente ha depositado en mí", finalizó.