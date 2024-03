Caye Quintana: "Fuera de casa nos está costando más competir"

El delantero del Recreativo de Huelva, Caye Quintana, pasó por rueda de prensa en la previa del partido que les enfrentará este domingo al Atlético de Madrid B (20:00). El Decano quiere hacer olvidar el tropiezo sufrido en Murcia haciéndose fuerte en su estadio, donde únicamente ha cosechado dos derrotas.

Más allá de amarrar los puntos en el Nuevo Colombino, el equipo también debe recuperar las buenas sensaciones fuera de casa. Sobre ello se ha querido pronunciar el delantero de Isla Cristina, reconociendo que "nos está costando un poquito más fuera de casa. No sabemos exactamente por qué pero nos está costando más competir que el juego en sí. En casa estamos siendo un equipo más fuerte. Tenemos que ver el por qué".

Además, no dudó en admitir que "no estamos en nuestro mejor momento", aludiendo "momentos de bajón durante la temporada". En cuanto a sus sensaciones personales, se mostró "bien, contento y con confianza. Hay un par de partidos que no he visto portería pero al final tengo que seguir trabajando y con ganas de seguir ayudando al equipo".

El vaivén del Recreativo durante este tramo de la temporada no ha sido aprovechado por sus perseguidores. En una segunda vuelta donde hasta el momento ha cosechado más derrotas que victorias, la distancia sobre el sexto clasificado sigue siendo de seis puntos, algo que según el delantero "firmaríamos todos".

En la recta final la competición se dificulta y eso el vestuario lo sabe: "no es una liga fácil, todo el mundo se deja puntos. En este tramo de la temporada los de abajo aprietan mucho y sacan puntos". No obstante, Caye quiso quitar hierro al bache que está sufriendo el equipo argumento que equipos como "Antequera, Ceuta o Murcia se cambiarían por nosotros. Hay que ver el vaso medio lleno".

Precisamente uno de los motivos de la irregularidad del Recre en las últimas semanas viene motivada por la fragilidad defensiva, algo en lo que el equipo se ha mostrado siempre muy fiable. El onubense se mostró autocrítico achacando la responsabilidad a "una cosa de todos", recalcando incluso que él siendo delantero "tengo que defender mejor".

El balón parado es otro de los factores que se le ha atragantado al Decano y que va de la mano con la poca fortaleza defensiva que está mostrando el cuadro de Abel Gómez. Málaga, Ceuta o Alcoy son ejemplos claros de ello. El isleño quiso achacarlo a "falta de concentración", recalcando que "tenemos que volver a esa base de la portería a cero".

Una de las cosas que llamó la atención durante el partido en Murcia fue la variante táctica que introdujo Abel tirando al propio Caye Quintana a una banda. El delantero señaló que la intención del entrenador era "buscar un poco más la defensa del rival. Quería atraer un poco más los centrales con Luis Alcalde de falso nueve y De la Rosa rompiendo entre centrales. El míster toma sus decisiones para ayudar al equipo".

Caye lo está jugando absolutamente todo debido a que actualmente es el único delantero centro disponible hasta la vuelta de Pablo Caballero. Sobre la ficha libre que no termina de ser ocupada por alguien que le pueda hacer competencia en el puesto, no quiso mojarse: "yo no puedo entrar ahí. El míster ya lo ha dicho que le gustaría. Todo lo que venga a sumar bienvenido sea. Es una parcela que tiene que trabajar el club y yo no soy nadie para decidir si tiene que venir un jugador más o no", finalizó.