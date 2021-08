Dani Alejo confirma que habrá algún fichaje más y descarta más salidas en el Recreativo

Dani Alejo comentó durante la presentación de Delgado y Piña que la plantilla del Decano está aún sin cerrar. “Estamos viendo el mercado y apuraremos la licencia libre que tenemos; estamos valorando y en los próximos días tomaremos decisiones”.

Uno de los candidatos a llegar es el mediocentro sub23 Enric Martínez. “Se formó en la cantera del Valencia y ha pasado por el Barcelona, el Villarreal con el que fue campeón de División de Honor, Mallorca B... pero además de juventud también tenemos que sumar veteranía y aunque llegue, quedaría libre una ficha sénior” que el club aprovechará para hacer un fichaje más.

El gaditano añadió que no está prevista ninguna salida más en la plantilla, confirmando la continuidad de Víctor Barroso, el único que se mantiene de la plantilla de la pasada campaña junto a Ponce, y que se está intentando cerrar algún amistoso más; se mostró contento con todos los jugadores que han llegado y con el trabajo de Alberto Gallego, y sobre los más de 4.000 abonados que ya tiene el club afirmó que “esa cifra me dice que el Recreativo no está solo; el número va a crecer, la gente está ávida de buenas noticias y buenos resultados y en los amistosos se está identificando con la entrega y el juego del equipo”.