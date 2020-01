Alberto Quiles: "No estamos muertos, queda mucha liga"

Alberto Quiles es una de las piezas básicas de este Recreativo; el pasado fin de semana volvió a la titularidad tras tres jornadas ligueras como suplente, y marcó un gol al Córdoba con el que se convirtió en el pichichi albiazul en la primera vuelta con 4 tantos. Ha jugado 18 partidos, 15 como titular, 7 completos, para un total de 1310 minutos.

Pese a la irregularidad del equipo, mantiene el objetivo de luchar por una plaza entre los cuatro primeros. “No podemos pensar que está casi imposible; estamos a 11 puntos del cuarto clasificado, queda toda la segunda vuelta y tenemos que ir ganando partidos y poco a poco escalar puestos para entrar en los play offs. Evidentemente sería mejor tener 36 puntos que 24, pero quedan muchísimos puntos por jugar, está difícil pero no imposible. Los equipos de arriba también pincharán. No estamos muertos, queda mucha liga”.

Por la media de los últimos años, se necesitan unos 40 puntos en la segunda vuelta. “Claro que vemos esa situación, pero tenemos que luchar, ganar muchos partidos porque la primera vuelta no ha salido como pensábamos, pero queda mucho y podemos conseguirlo”.

El delantero onubense fue sustituido ante el Córdoba, lo que provocó las críticas de la afición hacia el técnico. “El entrenador elige; venía de tres partidos sin jugar de principio, me encontraba un poco cansado y él (Monteagudo) intentó buscar frescura con Chuli, que tira muchos desmarques para pillarlos en una contra, y yo estaba que quería el balón al pie porque al espacio me costaba porque estaba un poco cansado; creo que por eso fue el cambio”. Sobre los pitos, comentó que “a nadie le gusta que le piten, pero hay que cambiarlos por aplausos”.

Está siendo el mejor jugador del ataque albiazul en cuanto a rendimiento. “Me encuentro bien, estoy contento, aunque podría llevar tres o cuatro goles más; hay que seguir como hasta ahora, ayudar al equipo en lo que pueda, si no es con goles, con trabajo, y poco a poco ir encontrándome mejor”.

Tras el empate con el Córdoba, los jugadores se fundieron en una piña con el técnico, cuando parte de la afición pedía la dimisión de Monteagudo. “Decirle al entrenador que no está solo, estamos con él; esto no es culpa sólo de Monteagudo o de Zamora como he leído, es culpa de todos, los culpables somos nosotros y ahora tenemos que estar más juntos que nunca, que la afición nos ayude y tirar hacia arriba todos juntos”.

Quiles defiende la calidad de la plantilla. “No están saliendo las cosas, nos hemos llevado 9 partidos sin ganar, pero no creo que la plantilla no tenga nivel, porque hay jugadores que vienen de categoría superior”.

El onubense habló sobre la polémica generada tras el partido ante el Córdoba, cuando el equipo saludó a la Grada de Animación, pero no al resto del estadio, lo que ha provocado malestar. “Eso ha pasado en el último encuentro, en los demás hemos perdido, ganado o empatado y nos hemos quedado en el centro del campo para saludar a la afición. Cuando hemos ido fuera, por ejemplo con el Yeclano, también saludamos a nuestra afición. Eso sólo ha pasado en este partido; estás enfadado, el segundo tiempo no sale como el primero, y asumimos nuestra culpa porque nos guste más o menos hay que saludar al estadio entero, porque para eso vienen”.

La eliminatoria con el Fuenlabrada (sábado 19:00 en el Nuevo Colombino) no tiene porqué verse afectada por la trayectoria del equipo en la Liga. “Sabemos lo importante que es la Copa para la gente de Huelva, por aquella final que se jugó. Además viene el Fuenlabrada, que nos eliminó la pasada temporada y tenemos una espinita clavada. Hay que pasar de ronda y más allá de que nos toque luego un equipo u otro, ganar partidos siempre te da confianza”.

Por último, Alberto Quiles resalta que el partido copero “puede servir para decirle a la afición que seguimos ahí al pie del cañón. Si nos sale un buen partido seguro que la afición se engancha y viene a animarnos el miércoles con el San Fernando. Es un partido para ir con ilusión y ganas”, concluye.