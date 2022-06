Quiles: "Lo único seguro es que tengo un año más de contrato con el Deportivo"

El delantero del Deportivo Alberto Quiles, segundo máximo goleador de Primera RFEF, ha sido relacionado con clubes de LaLiga SmartBank (Segunda División) tras haberse quedado sin ascenso con el conjunto coruñés (perdió en casa en el último y decisivo partido por el ascenso ante el Albacete), rumores que evitó valorar al recordar que tiene contrato en vigor.

"Ahora llegarán miles de rumores seguro, pero en este momento no quiero escuchar nada. Yo lo que quiero es irme para Huelva, desconectar un poco... Todavía no me he atrevido ni a ver el resumen del partido (del playoff con el Albacete), no quiero ver nada, ni leer nada, quiero desconectar y lo único que puedo decir es que yo tengo contrato aquí un año más, es lo único seguro", declaró el exjugador del Recreativo de Huelva, entre otros equipos.

El jugador onubense recibió este lunes el trofeo que otorgan las peñas del Deportivo y el diario 'dxt campeón' al mejor jugador del conjunto blanquiazul. Quiles incidió en que, a la espera de hablar con su representante, se ve en el conjunto coruñés, que afrontará su tercera temporada consecutiva en la tercera categoría del fútbol nacional, la Primera RFEF.

"He estado muy a gusto, mi pareja también está muy feliz en la ciudad, yo también en el club, con la afición que tiene y encima está el no haber podido conseguir el ascenso este año. Ahora mismo lo seguro y lo que tengo por contrato es que me quedo aquí", sostuvo.

Respecto a la derrota con el Albacete que dio al traste con el ascenso a Segunda División, Quiles reconoció que está "un poco de bajón todavía". "Nadie se esperaba eso. Nosotros vamos con la mentalidad ganadora, la mentalidad de ascender, vemos que en el minuto 80 estamos ascendidos, te meten en el 81; en el 113 estás ascendido y te meten otra vez... Creo que fue un partido donde ellos llegan dos veces, te meten dos golazos y te dejan fuera, pero son los playoff y es lo que toca", lamentó.

Cuestionado sobre si Borja Jiménez debe seguir al frente del Deportivo, Quiles precisó que es algo que "tiene que decidir el club". "Creo que el equipo el primer objetivo era el ascenso directo, no lo pudimos conseguir por esos tres-cuatro partidos que perdimos y luego la segunda vuelta del Racing de Santander fue espectacular, pero creo que, en líneas generales, el equipo ha hecho un buen año y los playoff son muchas veces una lotería y nos hemos quedado fuera", advirtió