Monteagudo: "Ha habido un compromiso tremendo por parte de todos los jugadores"

Alberto Monteagudo se mostró feliz en la rueda de prensa tras la victoria sobre el Sevilla Atlético (1-3). El entrenador albiazul por fin pudo saborear un triunfo del Decano después de más de dos meses. El técnico se mostró satisfecho en la rueda de prensa postpartido con el juego desplegado por su equipo.

“Llevábamos mucho tiempo sin ganar, 9 jornadas, podíamos haber ganado varios partidos y no los ganamos. El equipo tenía que quitarse esa sensación de intentar cosas y que no salieran; a veces dábamos la sensación de no tener intensidad pero no es así. Las rachas son muy dañinas, pero hoy el equipo ha estado unido con la afición, le dedicamos el triunfo”, asegura.

El técnico ha llevado a cabo una revolución de peso en la alineación. “Respecto a la manera de comportarme en los equipos no suelo tener tantas individualidades en ambos extremos, porque o haces jugada de gol y te hacen una contra generalmente, pero hoy hemos visto al Isi Ros que todos queremos, ha sido decisivo, y ha habido un compromiso tremendo de todos los jugadores; Dios quiera que sea el inicio de una buena racha”.

El único 'pero' que se le puede poner al equipo es que ha vuelto a encajar un gol a balón parado: “Sí, hemos trabajado esa faceta como no lo hacemos normalmente, con un día exclusivo (el viernes) para ello, pero nos hacen gol y eso nos puede costar muchas cosas, tenemos que mejorarlo; en esta categoría hay campos en los que sólo puedes ganar a balón parado. Pero con una victoria es más fácil darle la vuelta a eso para ser lo que queremos”, destaca el entrenador albiazul.

Monteagudo considera clave “habernos puesto por delante, dado el estado anímico que tenemos. No hemos tocado fondo, pero ha sido una semana muy intensa por muchas cosas, era ya mucho tiempo sin ganar, en el último encuentro en casa no estuvimos bien (con el Badajoz, 0-1), los jugadores estaban faltos de confianza y por mucha calidad que tengas eso es una losa muy grande. Ha sido importante la fe, y luego que sabíamos cómo hacerle daño al Sevilla Atlético, en los uno contra uno; además la línea defensiva ha estado casi el 99% del tiempo a un nivel alto y todas esas circunstancias hacen que ganes”.

Sufro por mi puesto de trabajo y por la gente, porque este no es un equipo normal"

Estos tres puntos dan un importante margen de tranquilidad: “Ahora sólo pienso en ganar al Cádiz; el recreativismo ha dado un paso al frente y la respuesta ha sido increíble; yo sufro por mi puesto de trabajo y también por la gente, porque este no es un equipo normal ni de Segunda B ni de Segunda A, y esa fidelidad de la afición tenemos que premiarla. La afición ha sufrido mucho y merece alegrías”.

El Recreativo ha estado a un gran nivel tanto en ataque como en defensa: “Cuando un jugador hace una carrera de 30 metros le cuesta volver, por eso la orden es que cuando perdamos un balón presionar rápido para recuperarlo o parar el juego. Atrás hemos estado bien, Cera ha hecho un partido serio, los centrales han sidoi ganadores en muchas fases, Nano también ha estado bien y el resultado nos debe ayudar a ser más sólidos en esa línea”.

El césped del estadio Jesús Navas estaba perfecto, y la mejoría del césped del Nuevo Colombino debe ayudar a la mejoría del juego del equipo: “Sí que debe ayudar; la esencia mía como entrenador no la voy a perder, pero ante todo quiero ganar; hoy era un partido importante y podía haber metido a dos pivotes defensivos pero he puesto a Quique Rivevo porque va con mi manera de entender el fútbol. Queremos ganar, y si es jugando bien, mejor. Hoy hemos empezado bien en ese aspecto, los jugadores quieren darle circulación al balón, pero por encima de todo quieren ganar”, reitera.