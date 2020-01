Monteagudo: "La plantilla del Recreativo gana en competitividad con los nuevos fichajes"

Alberto Monteagudo afronta con ganas el encuentro del domingo en Murcia ante el UCAM (La Condomina, 12:00), para borrar la mala imagen que dio el equipo ante el Villarrobledo, sobre todo en los primeros 45 minutos.

El técnico del Decano tiene las bajas de Kleandro y Carlos Martínez, mientras es duda Rubén Cruz, y podrían debutar los dos últimos fichajes, Cristian Martínez y Alberto Martín, además de José Carlos, al que el técnico dio por hecho a falta de confirmación oficial.

“Kleandro es baja por lesión, y Carlos Martínez ha entrenado hoy con el grupo, pero va justo, está frenado después de estar unos días fuera de los entrenamientos. Rubén Cruz tiene molestias en el isquio desde el miércoles y hay que ver cómo evoluciona, mientras Gustavo Quezada entrena con normalidad. Cristian Martínez viene de entrenar solo y necesita más entrenamientos, mientras a Alberto lo veo bien, está preparado ya” para ayudar al equipo, e incluso podría salir como titular.

Con los cuatro refuerzos (Kleandro, Cristian Martínez, Alberto Martín y José Carlos) “la plantilla gana en competitividad; en este mercado suele llegar gente con ganas de reivindicarse; son con los que vamos a terminar la liga y hay que dar ahora el do de pecho. Además, abaratamos la plantilla, algo que también hay que valorar en un club con una deuda importante. Con los nuevos fichajes podemos crecer por las cualidades que tienen. Alberto, por ejemplo, entiende el fútbol, sabe 'leer' los partidos y nos va a ayudar mucho en ese sentido. José Carlos aportará talento, tiene una calidad difícil de encontrar en 2ª B, quiere el balón... lleva tiempo sin competir, pero también puede aportar”.

El técnico no cree que las incorporaciones vayan a modificar la forma de jugar del equipo. “Con Alberto vamos a tener equilibrio, con Cristian potencia, verticalidad... El sistema se puede cambiar sin necesidad de fichar a nadie. Nos ayudarán a ser más competitivos y a entender mejor las circunstancias de cada partido”, reitera.

Monteagudo no salió nada contento del partido con el Villarrobledo y podría llevar a cabo importantes cambios en el once de cara a esta jornada. “No soy muy amigo de las revoluciones; la primera mitad (ante el Villarrobledo) no me gustó nada; en la segunda sí me identifico más con ese equipo. Metimos el gol, luego tuvimos 12 minutos de control, con ocasiones para sentenciar, pero no somos continuos. El aficionado quiere que el jugador se deje el alma y tenemos que lograrlo los 90 minutos, no sólo a ratos. Con Cartegena, Fuenlabrada, Osasuna... sí hicimos buenos partidos, pero en general no somos capaces de hacer 90 minutos buenos”.

El rival esta semana es un UCAM Murcia que se ha reforzado mucho en el mercado de invierno y en el que debutará su cuarto entrenador de la temporada, Asier Santana. “La gente piensa que si cambias de entrenador van a llegar los milagros, pero es complicado, aunque parece que el jugador se puede activar. El UCAM cuenta con un buen equipo, buenos jugadores como Aketxe, al que he entrenado, otros con peligro... está en horas bajas porque no le ha ido bien el año, pero en su casa y con el nuevo técnico saldrán fuertes. Les podemos hacer daño, pero tenemos que estar concentrados y con las ideas claras”.

Por último, el técnico albiazul habló sobre el mercado de invierno a nivel general y los fichajes de entidad que están haciendo equipos como Marbella, Badajoz... “Tienen dinero, y aunque no lo es todo, es importante, porque te permite tener mejores jugadores. Dentro de nuestras posibilidades hemos mejorado; también nos pasó en verano, que hubo fichajes que no se pudieron concretar por el tema económico. El mercado es sorprendente, está un poco loco, todos los equipos están haciendo un esfuerzo”.