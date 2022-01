Alberto Gallego: "“Hasta el segundo gol, lo teníamos controlado”

Alberto Gallego ya sabe lo que es perder siendo entrenador del Recreativo de Huelva. Ha llegado tarde, eso sí, en el partido 17, y ante el segundo clasificado. Para el míster, en la derrota frente al Utrera señaló que "ha habido dos partidos", ya que apuntó que "hasta el segundo gol de ellos teníamos controlado el partido". Sí que reconoció que el equipo tenía de mejor encarado el encuentro cuando Peter estaba sobre el campo. "No ha sido determinante pero el equipo ha notado la salida".

Aun así, el entrenador recreativista señaló que la primera parte "la hemos finalizado muy bien, y en la segunda hemos empezado a hacer cosas que no hacemos (filtrar pases desde zonas profundas..), y el Utrera ha aprovechado ese momento".

A pesar de la derrota, Gallego no cree que el Utrera haya sido superior al Recreativo. Es más, "hemos sido superiores y ellos lo han sido a partir del segundo gol". Eso sí, al míster no le ha gustado la elaboración del juego del equipo en algunas zonas, tampoco la segunda parte, pero aun así "sigo pensando que estamos en crecimiento. Veo que el equipo va a más". En esa línea, aseguró que sus sensaciones, aun perdiendo, "son buenas, aunque hay que dar más. Al equipo lo veo fuerte y entero. Pero tenemos que dar más, todos, empezando por mí". Así, el míster apuntó que analizará más fríamente el encuentro. Eso sí, aseguró que "hemos salido a ganar. En la primera parte hemos corrido mucho y no hemos obtenido el premio". Además, señaló que mirarán el tema de la fatiga, y es que ahora el equipo juega este domingo, en Ceuta, "y tenemos que recuperarnos".

Alberto Gallego no quiso entrar a valorar la actuación arbitral aunque apuntó que lo que más le preocupaba es que "han reventado a Peter" sin amonestación. "Ahora ya da igual, Peter está lesionado y Chendo está lesionado. Yo creo que esas cosas hay que controlarlas, frenarlas como juez del campo". Se desconoce si ambos llegarán al partido del Ceuta.

Preguntado por cómo ve al vestuario en estos momentos, el entrenador apuntó que "estamos igual, fuertes. Por supuesto que estamos jodidos porque no nos gusta perder pero estamos unidos que es lo mas importante. Ya estamos pensando en Ceuta".