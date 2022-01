Alberto Gallego: "Veo al equipo muy fresco"

Alberto Gallego le da la máxima importancia al encuentro de este jueves en el Nuevo Colombino (18:00) ante el Utrera, el primero de 2022 y de la segunda vuelta. Se enfrentan los dos primeros clasificados, con la posibilidad de que el Decano le dé un golpe casi definitivo a la Liga si supera a su rival más directo.

“El equipo ha llegado en muy buenas condiciones físicas (tras el parón navideño), todos los controles han salido muy bien y he notado la energía necesaria, renovada, tras una primera vuelta en la que había gran exigencia de dar lo máximo en cada partido. Veo al equipo muy fresco y volvemos con el contador a cero; estoy contento con la respuesta de los jugadores”, comenta el técnico albiazul.

El jueves estarán cara a cara los dos equipos más en forma de la liga; el Recreativo deberá mejorar su imagen de diciembre, en la que se le notó cierto cansancio y falta de frescura: “Este partido tiene otros condicionantes; el jugador los prepara interiormente de manera diferente, más allá de la preparación de cada semana; somos conscientes del rival que viene, ya conocíamos el potencial del Utrera desde el inicio, es un equipo que ha ido a más, muy duro, sólido, que sabe muy bien lo que quiere hacer; intentaremos hacerles daño con nuestras armas y ganar el partido”.

A las bajas que arrastra el equipo se le suma Ale Limón, con una contusión y es muy difícil que llegue. Y el técnico no quiso hablar sobre fichajes. “Es algo que hablé con Dani Alejo hace un mes y ahora no estoy en eso”. Lo cierto es que el tiempo pasa y hay que tomar una decisión respecto a Cristian Terán, un caso que se alarga en el tiempo. “Eso mejor lo puede contestar Dani Alejo; Cristian sigue con su proceso (de recuperación), el proceso avanza, hay una pequeña posibilidad de que todo funcione bien, aún hay que esperar; el proceso está siendo positivo, pero para fechas y demás mejor que conteste Dani Alejo”. Y tampoco se 'mojó' respecto a Harri Hawkins, el central que no ha debutado aún con el Recre. “Planteamos muchos escenarios, no depende de él; Alejo está haciendo todo lo posible y en breve sabremos”.

Alberto Gallego comentó al final de la primera vuelta que este encuentro era una final. “Es más final para ellos que para nosotros y lo dije también porque juegan los dos primeros, pero las necesidades de cada uno son diferentes”. “Llegamos en un momento de crecimiento superior; va a ser un partido totalmente diferente al de la primera vuelta; el Utrera también sabe jugar en campos grandes y de césped natural, tiene talento; uno de sus éxitos es la capacidad de adaptación, que nosotros también hemos tenido. La Tercera RFEF es como una liga de resistencia, tienes una carrera de fórmula uno, luego llega un rally, luego una etapa del París-Dakar... y todo con el mismo coche; tienes que ganar en diferentes circunstancias y ahí el Utrera se mueve bien (en esos cambios), es un equipo que puede ganarte jugando al fútbol, asociándose, es muy peligroso y sabe lo que quiere”, añade.

El entrenador del Decano afirmó que se intentó adelantar el día del partido, pero el Utrera “no quiso; las razones no las sé; se pidió y hubo una negativa”.

Hizo un llamamiento “a todos los recreativistas. Estamos disfrutando de las vacaciones, esperamos salir de ellas con la máxima salud, que es lo importante, pero necesitamos a toda nuestra afición, es muy importante. No hemos hecho nada, los contadores están a cero. La clave para llegar a donde hemos llegado ha sido el binomio equipo-afición y eso tiene que continuar. Va a ser un gran espectáculo, una fiesta, el partido más importante que vamos a tener y me gustaría que viniera toda la gente posible a animar”.

Una victoria sería casi definitiva, un golpe a la liga. “No soy dado al fútbol ficción, no me pongo escenarios que todavía no estén y no sé qué sensaciones podríamos tener si acabamos a 9 puntos o a 3; sólo estoy centrado en conseguir la victoria”, destaca.

En lo personal el 2021 ha sido un gran año para Alberto Gallego “porque he trabajado mucho; otro trabajo igual mucho más y los resultados no son los esperados, lo importante es trabajar con humildad y mucho, no hay mas”, concluye.