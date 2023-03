La segunda parte del Recre en Cartagena se convierte en modelo para Abel

Abel prepara su regreso al banquillo del Nuevo Colombino con una idea clara: repetir la segunda parte de Cartagena. Como de un resumen del campeonato se tratase, el choque contra el filial albinegro sirvió para mostrar lo mejor y lo peor de este Decano. Los onubenses hicieron una horrorosa primera mitad que arreglaron en la segunda. "A nivel de juego vale más la segunda parte de Cartagena que lo que vimos contra el Granada la semana anterior", reconoce el técnico albiazul.

Durante la semana se habló de la bronca que hubo al descanso como clave para la reacción. Pese a su carácter apacible, Gómez asegura que "lo he hecho más días, pero no lo haga de cara al público. Las digo delante de ellos. El otro día no hicimos nada de lo que queríamos. Está claro que hay que decirse las cosas a la cara". El de esta semana contra el Mar Menor será el primero de dos encuentros en casa que "queremos sacar adelante. Es una oportunidad muy buena para tener más tranquilidad".

El técnico tiene como principal duda el sustituto de Juanjo Mateo para la banda derecha. El defensor tendrá que estar entre cuatro y seis semanas de baja por una lesión en la rodilla. También es duda Manu Galán, que lleva un par de días sin entrenar. Al menos el equipo recupera a Dopi. El preparador defiende que "a los problemas, soluciones. Es lo que vengo haciendo desde el inicio de temporada. Me habéis escuchado poco quejarme. Está claro en el mercado de invierno vinieron jugadores que pueden jugar ahí. Lo que nos toca es asumirlo".

Sobre posibles cambios en su sistema de cara al choque contra el Mar Menor defiende que "la semana pasada jugamos con tres centrocampistas y tuvimos menos control que con dos. Buscamos unas cosas y a veces no salen. La semana pasada Sergio Chinchilla nos dio un mejor rendimiento como lateral que como extremo, así que no me preocupa".

Abel Gómez sostiene que el choque del domingo será complejo. Los recreativistas se enfrentarán a "un equipo muy sólido, con mucha experiencia. Tienen jugadores que saben manejar muchas situaciones de partido". Del equipo murciano destaca que "tuvo un inicio fuerte. A lo largo de la temporada tuvo sus fases y se quiere meter en la pelea". No espera hacer grandes cambios en su forma de afrontar el choque porque "los planteamientos en los partidos tienen matices. Hay cuatro o cinco conceptos que debemos tener claros y luego en función del rival buscar las alternativas".

El preparador sostiene que una de esas armas clave es aprovechar el buen momento de Pablo Caballero, "un jugador importante para nosotros. Está en un buen momento que tenemos que aprovechar. Para que de buen rendimiento hay que llevar el balón cerca del área".