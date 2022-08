Abel Gómez: "A día de hoy estoy contento con lo que tengo" en el Recreativo de Huelva

Abel Gómez se mostró muy satisfecho de la imagen que dio el Recreativo de Huelva durante el partido que le enfrentó el martes por la noche al Linares en Punta Umbría. El técnico albiazul elogió a Diawará y criticó al actitud mostrada por el conjunto jiennense que ‘provocó’ la suspensión del encuentro cuando se llevaban 67 minutos y mandaba el Recre por 2-0 gracias a los goles de Diawará y Peter.

“De los minutos que se han podido jugar la valoración es muy positiva, el equipo ha hecho bastante buen partido en todos los sentidos, con y sin balón, a nivel defensivo y ofensivo, le hemos creado problemas y hemos ganado a un equipo de superior categoría y por ello estoy contento, con el resultado y sobre todo con la actitud y el trabajo que se ha visto dentro del campo”, comentó el técnico albiazul.

Sobre qué explicación le encuentra a lo ocurrido, Abel Gómez responde que “ninguna; la verdad es que tristemente en el fútbol hay unas normas, nos gusten más o menos, y hay que intentar cumplirlas. Nosotros como entrenadores nos tenemos que limitar a trabajar; las normas es el árbitro el que las pone. No me parece bien, es surrealista lo que hemos vivido; entiendo que un entrenador (en referencia a Alberto González, técnico del Linares) puede tener una idea o querer hacer una cosa, pero si las normas no te lo permiten tienes que respetar, sobre todo respetar a tu equipo, a los aficionados que han venido de tu equipo, a los del rival, al contrario, pero sobre todo respetar a una familia que es a la que se dedica el partido, que es un memorial, y a ellos son los que hay que respetar más que a ninguno”.

Sobre lo acontecido a mitad de la segunda parte añade que “la explicación es que hay un futbolista que cuando sale del campo ya como cambio no puede volver a entrar; ellos lo han intentado, el árbitro se ha dado cuenta y lo único que estaba diciendo es que ese jugador tiene que salir, y si los jugadores que ya habían jugado en la primera parte y querían volver a jugar salían del campo se podía reanudar el partido, pero él (Alberto González) como entrenador de ellos no ha querido y lamentablemente hemos tenido que suspenderlo”.

El Decano, en esos 67 minutos, había ofrecido muy buena imagen. “Lo que queremos es acumular minutos y que el equipo siga haciendo las cosas bien; incluso los rivales lo decían, que les viene mal a ellos porque al final es trabajo, es un partido, es competir que no es lo mismo que entrenar… es algo que a todos nos viene bien más allá de un resultado, pero ya habéis visto lo que ha pasado y poco podemos hacer nosotros”.

La plantilla del Decano está aún por cerrarse, ya que se espera la llegada de algunos refuerzos más. “Se está trabajando bien; de las opciones que hay estamos intentando traer lo que mejor veamos o lo que más nos pueda fortalecer como equipo y en ese aspecto estamos tranquilos. Nos quedan pocas cosas por incorporar y el resto del equipo a día de hoy está trabajando bastante bien. Estoy contento con la actitud, cómo están trabajando los chavales en el día a día, la predisposición que tienen y poco a poco veremos cómo podemos ir cerrando (fichajes), pero a día de hoy muy contento con lo que tengo”.

Diawará realizó otro gran partido, anotando además un gol y ganando enteros para quedarse en la plantilla. “Ya lo comenté tras el amistoso en Cartaya, es un futbolista que está haciendo las cosas bien; ya se lo dije el primer día, que tiene una oportunidad para mostrarse, para trabajar, para intentar ganarse un sitio en la plantilla; nos queda todavía mucho por delante y esperemos que pueda mantener ese nivel, pero no sólo él sino muchos compañeros que están trabajando bien. Si individualmente tenemos gente que nos da un nivel alto eso nos beneficia a todos como equipo”, concluye Abel.