Abel Gómez: "Ha sido un partido muy completo"

Nueva victoria para el Decano e inmejorables sensaciones las que ha derrochado su entrenador, Abel Gómez, en rueda de prensa. "Ha sido un partido muy completo", ha resumido el míster albiazul para un encuentro donde los tres puntos saben a tranquilidad. "El equipo ha entendido muy bien lo que hacía falta incluso después de un cambio de dibujo con el que nos han llegado a sorprender".

Sobre la capacidad para sobreponerse del Decano, Gómez ha sido claro. "Hemos tenido que modificar la presión en algunas fases del encuentro y creo que el equipo ha estado bien con balón a pesar de los errores en la salida". No se trataba de un partido cualquiera. Los albiazules llegan después de un intenso partido frente al Mérida, viaje incluido. "Era un partido muy complicado después de jugar el domingo y en el que el desgaste ha pesado en la segunda parte"

A pesar de ello, los albiazules no se han venido abajo. En la primera parte un gol de bella factura de Antonio Domínguez puso el 1-0 definitivo en el mercador. "Ha sido un golazo que casi no hemos visto porque ha sucedido después del gol anulado a Caye". Un tanto que debió haber subido al marcador si el colegiado no hubiese considerado que se trataba de un pase atrás. "El árbitro me dice que había tocado un jugador nuestro, desde mi posición lo que veo es que es un pase atrás erróneo y que se aprovecha Caye de el". Afortunadamente, y "en ese aspecto nos perjudicaba así que gracias al gol de Antonio que nos hemos llevado la victoria", ha dicho.

Números para soñar

El Recreativo ha logrado ahora 13 puntos de 15 posibles, un gol en cinco jornadas y el equipo que más puntos ha hecho en los últimos 30 días, registros que invitan a soñar. "Ya no solo por números, también por sensaciones, somos un equipo que cree en lo que hace y tiene confianza a pesar de que un día no te salgan los resultados", ha sentenciado Abel Gómez.

Acerca de esas mejoras, el entrenador albiazul ha destacado el progreso de algunos jugadores como Josiel "al que en pretemporada pedimos un plus más de ritmo e intensidad y que ahora nos está ayudando mucho. Algo que enlaza con el rendimiento general del equipo, "están demostrando un nivel muy bueno".

Sobre los posibles rotaciones de cara a la próxima jornada, el míster ha confirmado que el domingo habrá cambios. "Hay jugadores que han terminado el partido con molestias y a partir de mañana valoraremos de cara al partido del Murcia". Entre estos jugadores se encuentran Iago Díaz y Rubén Serrano, ambos con molestias musculares que serán duda hasta última hora. "Toca esperar"

"Nos falta una pizca de acierto"

Pese a la buena racha, el decano solo piensa en mejorar. "Nos ha faltado una pizca de acierto en los últimos metros", ha asegurado el entrenador sevillano. "Tenemos que seguir mejorando en estos aspectos porque el equipo genera bastante y si mejoramos también en esto tendremos muchas más ocasiones".

Mientras llegan esas mejoras, Abel ha reconocido sentirse muy orgulloso del equipo en su conjunto. "Cuando analizo los partidos me siento muy orgulloso en cuanto a intención y compromiso. Luego los resultados dicen una cosa u otra pero el trabajo diario es para estar muy contento".