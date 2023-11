Crónica Recre-Alcoyano (1-0): Un triunfo para soñar

Después de la tormenta siempre llega la calma. Así fue. El partido aplazado por Bernard, temporal que afectó a la capital onubense y que dejó importantes daños, se disputó este miércoles y terminó con una nueva victoria para el Recreativo. Llegó la calma. Era fundamental ganar al Alcoyano y así lo hizo el Decano con un gol solitario de Antonio Domínguez.

Ambiente crispado en el Nuevo Colombino. Con la polémica de Mérida aún en la mente, el encuentro comenzó con una falta no pitada por González Páez para el Recre. Luis Alcalde, al borde del área, cayó derribado por Pablo Ganet. El colegiado pasó por alto la acción. La afición albiazul, encendida. Solo era el principio.

No quedó ahí. González Páez anuló un gol a Caye Quintana por posible juega de juego, pero el pase no había sido de un jugador del Recreativo de Huelva, situación contraria a la que vio el colegiado sevillano.

El fútbol le debía una al Decano. Tan solo un minuto después, Antonio Domínguez, desde los 50 metros y con vaselina incluida, con la zurda se encargó de poner el 1-0 en el marcador del Nuevo Colombino. No pudo hacer nada el guardameta del Alcoyano.

Un Recre muy superior que mereció más. Control absoluto de los primeros 20 minutos. En el 19, David del Pozo pudo hacer el segundo de la noche. Un derechazo dentro del área que atajó Valens, que evitó que entrara el disparo del mediocentro albiazul.

Con muchas ganas el Recre ante un Alcoyano que solo apareció a la media hora de juego. El Decano, que quería más, no lo dejaba reaccionar. Un fallo de la defensa albiazul hizo que Campabadal tuviese la más peligrosa para los de Alcoy. La primera y la única del cuadro de Vicente Parras.

No había tiempo para reacciones. El Recreativo no bajó las revoluciones quería y tenía todas las intenciones de hacer el segundo antes del descanso. A diez de marcharse al túnel de vestuarios, Antonio Domínguez, con un disparo a bocajarro, golpeó el pecho a un rival, que hizo que el balón no rozara la red.

Así sucedió la primera parte en el Nuevo Colombino. El Recre pudo alargar distancias en el marcador, pero los errores arbitrales condicionaron, una jornada más, el resultado del partido. Con dos cambios arrancó la segunda mitad el Alcoyano, que quería devolver las tablas en el luminoso.

Sergi, recién incorporado al terreno de juego, tuvo la primera para el Alcoyano, que salió vivo del túnel de vestuarios. En la siguiente jugada, regresó la polémica al Nuevo Colombino, el colegiado sevillano pasó por alto una amarilla tras una polémica acción en el centro del campo. Volvió a tenerla el cuadro de Vicente Parras tras un error de Rahim, tuvo que intervenir Rubén Gálvez en dos tiempos.

El Recreativo no bajó los brazos. Rahim llegó a la línea de gol e hizo un pase de la muerte que no encontró rematador. El segundo estaba al llegar. El Decano estaba haciendo méritos. Caye Quintana tuvo en sus botas el tanto albiazul, tras un pase del de Níger, que se marchó desviado.

Nacho Heras, que sustituyó a Iago Díaz, tuvo una nueva ocasión para el Recre. El Decano no paró de pelear. Triple cambio en el cuadro de Abel Gómez para dar seguridad al Decano en la zona de atrás. Gorka Iturraspe, Antoñito y Gálvez para dar refresco al equipo a falta de 15 minutos para el final y no pasar apuros. La plantilla demostró el cansancio acumulado del partido del pasado domingo ante el Mérida.

El Recre aguantando la presión del Alcoyano, que lo intentó hasta el final. Tres puntos para el Decano, que se reencontró con la victoria tras el empate en el José Fouto, que lo hacen soñar y lo sitúan a un solo punto de la zona del play-off de ascenso.

El Nuevo Colombino recibirá el próximo domingo de nuevo al Recreativo de Huelva, que cerrará la semana con el Real Murcia (16:00).