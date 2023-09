Abel Gómez: "No era un partido para que el árbitro fuese el protagonista"

El partido entre el Recre y el Antequera estuvo marcado por la polémica. La actuación de Sánchez Sánchez fue decisiva durante los 90 minutos que terminaron en empate a cero con ocho cartulinas amarillas y Manolo Pedraza expulsado con roja directa.

El Nuevo Colombino y el Recreativo comenzaron a mostrar su enfado tras el penalti no pitado por la entrada a Sergio Díez dentro del área. Abel Gómez reconoció el rueda de prensa que "fue una acción muy clara que pudo condicionar el resultado" pero que todo el mundo ya conoce "el tema de los arbitrajes con el Recre" y aunque el entrenador albiazul "no quiere hablar" a veces estos comportamientos "hacen hablar hasta a los muertos".

La jugada del penalti no solo fue la polémica, el Recreativo de Huelva se vio sometido durante todo el encuentro a determinadas situaciones y, pese a que el Decano "hizo más méritos para conseguir la victoria ante un buen rival" en estos casos "lo mejor es ponerse en lo peor antes del partido" porque hubo "muchas cosas incomprensibles".

En el descanso en el Nuevo Colombino, Abel Gomez se dirigió al colegiado para "pedir explicaciones por la expulsión de Manolo Pedraza" a lo que Sánchez Sánchez contestó "le tocó a él". Una explicación que al míster "le pareció una barbaridad". Al final del partido también mantuvieron una conversación ya que "le parecía muy injusta su actuación".

Abel Gómez admitió que "los árbitros llegan a un escenario de Primera División" como es el del Recre y "quieren ser protagonistas" pero no era algo para que sucediera este sábado "porque era un partido en el que no había nada y no le tocaba serlo".

El Antequera no le hizo la tarde fácil a Luis Alcalde. El exjugador del equipo malagueño, uno de los futbolistas que más destaca del plantel albiazul, "no se encontró con tanta libertad como en la primera jornada". Además el partido "se vio condicionado por los cambios" por "el esfuerzo de los jugadores y la tarjeta de David del Pozo" aunque el técnico "quiso dar velocidad por fuera" los planes no salieron cómo pensaban.

El punto "sabe a poco" en casa pero el Recreativo de Huelva "continúa con la racha sin perder". Gómez se mostró "muy contento por el esfuerzo del grupo con el que se puede ir a la guerra". "Los puntos valen igual en cada partido" y la plantilla "trabaja para dar alegrías a la gente y por eso sabe a poco". El próximo domingo (12:00) irán a Melilla "a preparar bien el partido y conseguir los tres puntos".