Abel Gómez y el dilema de los brotes verdes en el Recre

Quizá en la expresión de Adriá Arjona había algo de exceso consciente. Las dos jornadas consecutivas sin ganar del Decano han despertado algunas dudas en una parte del entorno. Los profesionales son conscientes de ello ante el regreso al Nuevo Colombino. El mensaje que emana del interior del vestuario recreativista es claro: el equipo está bien, todavía está en construcción y los esfuerzos deben centrarse en reforzar los “brotes verdes”, palabra de Arjona igualmente.

El Recre de El Palmar fue mejor que el que cayó ante el Betis Deportivo. Peor habría sido una calamidad. El Decano frente al Sanluqueño mostró algunos síntomas de mejora en ciertos aspectos, siguió generando dudas en otros y reforzó ideas compartidas por gran parte del recreativismo. Ahora está en manos de Abel Gómez regar esos brotes verdes para afianzar el crecimiento albiazul.

El más evidente de los brotes lleva el nombre del protagonista de la semana. Nadie entendió que Adriá Arjona fuese suplente contra el filial verdiblanco. En Sanlúcar demostró con su actuación y su gol que tiene un sitio en el once inicial. El mejor futbolista de la pasada campaña tiene que jugar un papel destacado en este equipo. Parece obvio que saldrá de inicio contra el Cádiz Mirandilla.

El otro nombre propio del duelo en Sanlúcar fue Mbaye. De la nada al todo. Del ostracismo a la titularidad. Jugó sus primeros minutos como recreativista para convencer con su juego. Estuvo por encima incluso de lo que cabría esperar. Pero El Palmar no es el Nuevo Colombino. Ahí tiene tarea el técnico. Las dimensiones del campo, el efecto del escenario e incluso el planteamiento con el que decida saltar el Recre puede tener su incidencia en la continuidad o no del centrocampista. Salga de titular o no, Mbaye demostró que está para pelear por el puesto. Al menos como brote verde cuenta saber que el plantel tiene un pivote más en el que confiar.

El mayor dilema del entrenador de cara a la vuelta al Nuevo Colombino está de nuevo en el dibujo. Contra el Atlético Sanluqueño apostó por tres centrales, una fórmula que en Huelva todavía no ha aplicado. Le dio mayor solidez al bloque. Fue en ese esquema en el que encajó Mbaye. De cara a la vuelta a casa tendrá que decidir entre volver a la pareja Ortega-Josiel con cuatro defensas o mantener la fórmula del Palmar. En ese caso la estructura del equipo sería otra, como sucedió con Peter escorado como carrilero zurdo. Abel tiene que decidir si redunda en esos brotes verdes o insiste en la búsqueda del modelo diferente de las dos primeras victorias de la temporada.