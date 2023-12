Abel Gómez: "La derrota tiene que servir de aprendizaje"

El Recre termina la semana con sabor amargo. Tras disputar tres partidos en siete días, el Decano cayó por la mínima con el Real Murcia en el Nuevo Colombino, "un partido competido y difícil como preveíamos" admitió Abel Gómez tras finalizar el encuentro.

"Una mala primera parte" del Recre, que "en la segunda tuvo un tramo bastante mejor". Con el marcador "adverso el Decano peleó, pero "el Murcia se defendió muy bien". "Nos costó interpretar los últimos minutos de la segunda parte" y el partido terminó con derrota albiazul.

El Real Murcia "se puso por delante en una acción puntual, y aunque no han generado nada más, han sabido manejar el partido" valoró el técnico del Decano, además de "provocar muchas faltas y hacer interrupciónes".

A pesar de no hacer un buen partido en el "cómputo global con una primera parte mala", el cuadro albiazul "tuvo opciones". "Generó situaciones de área, pero nos faltó definir mejor". El Recre tuvo tres o cuatro ocasiones a pesar de no hacer un buen partido" ante un equipo grana que "siempre cortó el ritmo".

Abel destacó que el cuadro de Pablo Alfaro es "un equipo con mucha experiencia" y lo demostró en el Nuevo Colombino. El partido de este domingo "tiene que servir de aprendizaje" aunque "la carga de los tres partidos en tan solo una semana ha pesado al Recreativo", que tiene a algunos jugadores que "no estuvieron finos" y llegaron al encuentro con el Real Murcia "con más cansancio de lo normal porque venimos de la semana que venimos".

El Recreativo salió de inicio con tres cambio. "Algunos cambios estaban previstos y otros fueron obligados". El entrenador sevillano intentó "dentro de lo posible, que el equipo tuviera más refresco". La primera parte fue "mala porque en las situaciones con balón no estábamos interpretando lo que necesitábamos".

Rubén Serrano llegó "muy justo" y "no creíamos necesario que hubiese que arriesgar con él". Rahim, por su parte, "tuvo molestias en el cuádriceps en un centro lateral durante el entrenamiento" del pasado sábado y, pese a entrar en convocatoria, no disfrutó de ningún minuto en la cita de la jornada 15. "Se le hizo una ecografía justo antes del partido y ahí hay una zona...", declaró Abel Gómez, que admitió que "no queríamos correr el riesgo de perder a un futbolista durante más tiempo. Era innecesario". Iago también "está fuera y hay que esperar". "Esperemos poder llegar bien" al encuentro con el Linares Deportivo el próximo domingo (16:00).

Será "una semana para aprender". El equipo tiene "que seguir en la línea que traía, hacer las cosas bien" teniendo claro que "se pueden dar las cosas como este domingo" y tener "tranquilidad". Ahora, los de Abel Gómez deben trabajar "en qué mejorar y ver lo que hemos hecho bien, como crecimiento". "Hay que tener los pies en el suelo y prepararnos para lo que viene" finalizó el técnico.