Crónica Recre-Real Murcia: Los de Pablo Alfaro frenan las ilusiones del Decano

Antes de marcharse al túnel de vestuarios, Juan Villar encontró el balón tras un saque de banda. El albiazul cayó en el área, no hubo nada. Una jugada que hizo que el Nuevo Colombino se echara encima del colegiado, que se marchó entre pitos al descanso.

El Recre tenía que mejorar su versión si quería dar la vuelta al marcador. Salió enchufado a la segunda mitad. Tras una falta de Dani Vega sobre Antonio Domínguez, Luis Alcalde fue el encargado de lanzarla. Manu García repelió la bola.

Con muchas ganas los de Abel Gómez tuvieron las primeras tras el descanso. Josiel Núñez también lo intentó, pero el disparo se marchó muy cerca de la portería grana. Nacho Heras con Alcalde que, seguidamente, volvió a buscarle en el área, pero se adelantó Manu García, que atrapó el balón.

El Recre quería el gol y no estaba siendo su tarde. Pese a los intentos de los albiazules, no estaban teniendo fortuna. El Decano bajó una marcha tras unos primeros minutos de la primera mitad totalmente metidos en el partido. Tan solo 10 minutos para sacar algo positivo del encuentro con el Real Murcia, que poco hizo mas que el gol a la media hora de encuentro. No lo tuvo fácil el Recreativo para acechar la portería pimentonera.

El Murcia acarició el segundo con un disparo de Guarrotxena. Rubén Gálvez salvó por muy poco con una gran intervención. El balón se marchó arriba. Siete minutos de alargue en el Nuevo Colombino. El Recre tuvo el 1-1 en el último minuto.