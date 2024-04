Abel Gómez, en la previa del Sanluqueño-Recre: "Hay que salir a por el partido desde el principio"

Abel Gómez pasó este viernes por rueda de prensa, en la previa de la cita con el Atlético Sanluqueño, para analizar el encuentro de este sábado en el que los albiazules están obligados a ganar para mantenerse en la pelea por la quinta plaza.

Antes de comenzar, el técnico del Recreativo mandó un mensaje a la familia de José Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Peñas del Recre, por la muerte de su hija este jueves. La joven falleció como consecuencia de un terrible accidente de tráfico, mientras viajaba a Rociana junto a su madre. "Una noticia muy triste" y desde "la plantilla y el cuerpo técnico le mandamos mucho ánimo, mucha fuerza y que estamos con él en estos momentos tan difíciles. Mucha fortaleza para salir de esta situación".

La plantilla está disponible al completo para el partido de mañana, "aunque hay algún jugador con algún golpe del otro día, que durante la semana ha tenido algunas molestias, pero parece ser que pueden llegar mañana al 100%. Cambios puede haber siempre, pero es algo que no tengo decidido. Tengo alguna duda porque han trabajando muy bien". El técnico tiene claro que el partido "va a ser muy competido, tenemos que ir a ganar y esa es la mentalidad con la que tenemos que seguir. Muchos puntos en juego, y como hemos dicho siempre, sacar el máximo posible".

Los equipos de Abel Segovia suelen tener un estilo de juego combinativo muy definido. Ya lo demostró el curso pasado en el Antequera con Luis Alcalde como estandarte. No obstante, "es un rival que si analizas, tienen fases que intentan salir combinando, tiene fases de juego directo a través Samu Pérez. Los partidos que han jugado con dos delanteros pues juegan también mucho más directos. Van alternando. En función de la alineación, intentaremos una cosa u otra.

El Recre no se plantea hacer el partido largo. Los albiazules irán a por los tres puntos desde el principio, tal y como ha dejado claro el sevillano en rueda de prensa: "Hay que hacer un partido competido ante un rival que quiere ganarte. A partir de ahí, la capacidad de adaptación. Los planes de partido muchas veces lo tenemos como que son muy importantes pero luego al final un simple cambio en una alineación, te cambia el plan de partido, con lo cual yo creo que es más importante la capacidad de adaptación que tengas al partido más que el propio plan en sí. Porque tu puedes prever que te van a jugar con una línea de cuatro, ahora hay un cambio y al final esa línea de cuatro ya es diferente, por el perfil del jugador, entonces, sobre todo, que tengan capacidad de adaptación".

Además, quiso incidir en que "hay que afrontar el partido como queremos, intentar ganar, salir desde el principio a por el partido, y esa es la mentalidad que tenemos que tener. Luego enfrente si vas a tener a un rival que te aprieta, que te va a hacer por momentos defender, estar muy bien en acciones de área, sobre todo, en situaciones de centros laterales, pero nuestra mentalidad va a ser la de ir a por el partido como hacemos siempre, sabiendo que tienes a un rival enfrente que quiere lo mismo".

El Decano, al contrario que la pasada semana, jugará antes de que lo hagan sus rivales, Ceuta y Murcia, un aspecto que Abel Gómez ha querido quitar hierro indicando que ahora mismo "estamos centrados en nosotros, lo que venga después hasta que no termine el partido, centrados en hacer las cosas bien para conseguir la victoria y luego ver que hacen el resto de rivales, pero si tú no ganas no te sirve de nada el jugar antes y no le metes esa presión".

Sobre el conjunto caballa que dirige José Juan Romero y su partido ante el Atlético Baleares, "ahora mismo es un equipo que está en muy buena dinámica y los números así lo dicen. Poca gente pensaría que después del partido aquí y que nosotros le ganamos pues hayan tenido los números que han tenido. Lo han hecho muy bien y ese aspecto están compitiendo muy bien en casa. Un rival muy complicado que los partidos en casa los está sacando. En esta categoría nunca se sabe, puedes tener un día malo, el rival puede que defienda muy bien, si hace un partido similar del Baleares al que hizo con nosotros, pueden tener opciones".

El entrenador del Recreativo volverá a la que fue su casa durante una temporada y media, primero como jugador y luego como entrenador. Se espera una gran movilización por parte de la afición albiazul: "He tenido la oportunidad de vivirlo desde el otro lado con un ambiente de fútbol espectacular en un estadio que se presta a eso. Una desplazamiento importante de nuestra afición y creo que nos vamos a sentir como en casa, va a haber muy bien ambiente. El tema de la iluminación influye, son pequeños matices, pero en las segundas partes se hace de noche y los rivales se suelen agobiar".