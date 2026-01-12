La paciencia de los vecinos de Matalascañas ha llegado a su fin. Cientos de propietarios y empresarios se concentraron este domingo en la zona de Caño Guerrero en una movilización que, según trasladan, nació de la espontaneidad y del hartazgo colectivo tras años pidiendo una solución “real” para el estado de la línea de playa. La protesta se desarrolló sin grandes siglas, impulsada por “el eco de las redes sociales” y por un temor compartido ante lo que describen como una situación de gravedad “extrema”.

El foco de la preocupación está en el paseo marítimo, afectado por el desmoronamiento que se ha producido tras el paso de la borrasca Francis. A ese escenario se suma, siempre según lo expuesto durante la concentración, la amenaza de un nuevo frente que, desde este martes, volverá a poner a prueba la resistencia de un paseo marítimo “deshecho” y de una playa que “se queda sin arena”. En el lugar, el ambiente mezclaba indignación e incertidumbre, con la vista puesta en lo que pueda ocurrir con el próximo temporal.

En la zona señalada como “zona cero” de los “destrozos”, los asistentes desplegaron pancartas para visibilizar su protesta y su alerta ante el deterioro que denuncian.