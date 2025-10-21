Tres apuñalamientos que se saldan con dos muertes en apenas tres días en Huelva

En apenas tres días se han dado tres apuñalamientos, dos de ellos con desenlace mortal. La tensión ha aumentado en Huelva capital y en Punta Umbría al sonido de las sirenas que sonaron con urgencia al acercarse al lugar de los hechos. Estos días la población onubense ha llenado las redes sociales de mensajes de preocupación por la naturaleza violenta de estas agresiones y en todas las conversaciones se intercambian comentarios sobre qué está pasando.

Desde la Policía Nacional insisten en que se trata de "hechos muy puntuales" y que no guardan "ningún tipo de relación entre ellos" que pueda vincularlos. "Uno fue por una pelea entre compañeros y otro por un tema de tráfico", recalcan desde la Nacional de los altercados de la capital. El cuerpo de seguridad asegura que no debe preocupar a la ciudadanía ni se debe generar "ningún tipo de alarma social", ya que se han tratado de "altercados que simplemente han coincidido en la misma semana" y por ello han incrementado la tensión entre los vecinos, pero que no deben preocuparles de manera significativa.

La madrugada de este pasado sábado en la capital se vivió el primer altercado entre dos compañeros de piso y de trabajo que vivían en el Paseo de la Independencia, cerca de la Plaza de la Merced. Ambos sujetos, de mediana edad, mantuvieron una acalorada pelea que terminó con uno de ellos asestando una puñalada mortal a otro. A su llegada, los agentes de policía no pudieron más que certificar la muerte de la víctima. El agresor, que se encontraba aún en el lugar, reconoció los hechos en el momento siendo detenido e ingresando en prisión al día siguiente.

La noche del sábado al domingo las sirenas volvieron a sonar con insistencia, esta vez en el barrio de Las Colonias, también en la capital onubense. Testigos presenciales en las inmediaciones de la calle Pérez Galdós, donde tuvo lugar la agresión, aseguraron que dos menores de edad, que viajaban en patinete, rompieron el retrovisor de un coche, y cuando el dueño del vehículo le recriminó la acción a los presuntos causantes, uno de ellos sacó el arma blanca con el que supuestamente lo apuñaló. La víctima fue atendida por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado al hospital, donde los sanitarios aseguraron que no corría peligro vital y se encuentra recuperándose de las heridas. Por el momento no se han realizado detenciones y la Policía Judicial se encuentra realizando una investigación para esclarecer los hechos.

El tercer apuñalamiento, en la localidad costera de Punta Umbría, acabó en tragedia con la muerte de uno de los dos implicados. El suceso tuvo lugar en la calle Rafael Montesinos, en el barrio de Los Rosales, entre dos conocidos que discutían y cuya pelea fue escalado hasta causar lesiones de extrema gravedad a la víctima, provocándole la muerte pese a la rápida intervención de los profesionales sanitarios en el lugar. La Guardia Civil inició las diligencias de investigación que permitieron identificar a las personas implicadas en la discusión. De forma inmediata, la Guardia Civil inició las diligencias de investigación que permitieron identificar a las personas implicadas en la discusión. Como resultado de ello, dos personas han sido por el momento detenidas en relación con la agresión.