Dos detenidos tras la muerte de un hombre apuñalado en Punta Umbría

Expectación ante el hombre que ha fallecido por apuñalamiento en el barrio de Los Rosales de Punta Umbría.

Un hombre ha fallecido en la tarde de este lunes, 20 de octubre, tras ser apuñalado durante una pelea entre conocidos en la localidad costera de Punta Umbría, según han confirmado a este periódico fuentes del Servicio Emergencias 112 Andalucía y de la Guardia Civil.

El suceso tuvo lugar en la calle Rafael Montesinos, en el barrio de Los Rosales. Según informa la Benemérita, durante la discusión uno de los implicados hizo uso de un arma blanca, causando lesiones de extrema gravedad a la víctima.

Desde el Servicio Emergencias 112 Andalucía se dio aviso de inmediato a la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios sanitarios, que se desplazaron rápidamente al lugar; a pesar de la rápida intervención de los profesionales sanitarios, el hombre falleció a consecuencia de las graves heridas que había sufrido.

De forma inmediata, la Guardia Civil inició las diligencias de investigación que permitieron identificar a las personas implicadas en la discusión. Como resultado de ello, dos personas han sido por el momento detenidas en relación con la agresión. Una vez finalizada la instrucción de diligencias, los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente, según han informado las mismas fuentes.

El suceso ocurrió muy cerca del Complejo Deportivo de Punta Umbría, en una hora de máxima afluencia de personas, lo que provocó que numerosos vecinos y curiosos se congregaran en el lugar.