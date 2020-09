Una treintena de voluntarios retira cientos de kilos de residuos de las playas de la Flecha

Botellas de cristal y plástico, envases de tetra brick, bolsas, cuerdas, aparejos de pesca abandonados, una gran cantidad de microplásticos, y hasta numerosas garrafas arrojadas al mar por los narcotraficantes después de recargar los depósitos de los motores de las lanchas neumáticas que usan para transportar droga hasta las costas onubenses.

Estos son algunos de los residuos que están retirando este fin de semana de las playas del Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido los aproximadamente treinta voluntarios que participan en la campaña de limpieza colectiva organizada por el médico vecino de El Rompido Alejandro Garrido.

La actividad se inició a primera hora de la mañana de ayer sábado junto al puerto pesquero de dicho enclave litoral. Fue éste el punto de encuentro, y el lugar desde el que los voluntarios navegaron hasta la Flecha en uno de los transbordadores que cada verano transportan hacia las playas vírgenes de dicho paraje a miles de turistas.

Antes de partir, los organizadores de la cita repartieron entre los voluntarios agua y bolsas de comida, además de todo lo necesario para llevar a cabo durante las siguientes horas las labores de limpieza, especialmente guantes y bolsas de plástico.

Su preocupación por el cuidado del entorno natural que lo rodea, así como por el de las especies animales y vegetales que éste alberga, han llevado a Garrido a poner en marcha por primera vez una iniciativa que quiere consolidar en próximas ediciones, y que en esta ocasión se está desarrollando bajo el lema "Nueva Umbría, ¡Limpia Umbría!".

El organizador de la iniciativa, la cual ha estado preparando a lo largo de las tres últimas semanas, precisó a Huelva Información que su preocupación por el cuidado de la naturaleza le lleva asiduamente a realizar por su cuenta y con sus propios medios, pequeñas recogidas de basura y restos de las playas de la Flecha. No obstante, añade, "yo solo no puedo retirar la gran cantidad de residuos que veo, por lo que esta vez he decidido reclamar la ayuda de otros voluntarios comprometidos con el medio ambiente.

El principal objetivo de todo, subraya, no es otro que "lanzar un mensaje para concienciar a la sociedad sobre el impacto que la actividad humana tiene en el medio ambiente, en este caso sobre un paraje natural de tanto valor como el del entorno del río Piedras, sus marismas y la Flecha".

Alejandro Garrido cuenta para la realización de la actividad con la colaboración del Ayuntamiento de Lepe, que le prestará apoyo logístico con tractores para la recogida de los residuos que los voluntarios están acumulando en distintos puntos de la Flecha durante ayer sábado y hoy domingo, así como de la Delegación Territorial de de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta en Huelva, que ha facilitado la obtención de las autorizaciones necesarias para el desarrollo de la campaña en pleno paraje natural.

Igualmente se han sumado a la iniciativa varias empresas hoteleras y hosteleras de El Rompido "sensibilizadas con el cuidado de la Flecha", las cuales como colaboradoras o patrocinadoras están aportando material para la limpieza, así como la comida y la bebida para los voluntarios. Entre ellas destaca Transbordador Flechamar, que ofrece el transporte de los voluntarios a la Flecha, además de materiales; varios hoteles de la zona, que también están portando materiales y comida; y los restaurantes El Rinconcito de Silvia y Caribe II, que están aportando la cena de los voluntarios.

La campaña se divide en dos etapas. La del ayer sábado, en la que se limpió el tramo comprendido entre la pasarela de El Rompido y la playa de La Antilla; y la de hoy domingo, en la que los voluntarios procederán a limpiar desde la misma pasarela de El Rompido hasta la punta de la Flecha.