El temporal Leonardo devasta El Portil: "Dan ganas de llorar al ver cómo tu playa se degrada y nadie hace nada"

Destrozos en las casas de El Portil junto a la playa por la borrasca este miércoles.

La imagen de El Portil este miércoles era desoladora. El temporal que azota con especial virulencia al litoral onubense se ha ensañado con los vecinos portileños que residen a primera línea de playa, derribando muros de varias viviendas ubicadas al inicio del término costero.

Los vecinos de la calle Olivo y Alcotán eran desalojados por el Ayuntamiento de Punta Umbría como medida preventiva. El consistorio informaba de que, en total, seis personas con viviendas situadas en primera línea de playa han tenido que se realojadas por la borrasca. Además, se ha producido el desalojo forzoso de otra familia por una orden de ejecución debido al riesgo inminente de derrumbe de su edificación.

A través de la colaboración con la cadena Apartamentos Leo, el consistorio ha facilitado que los residentes afectados pudieran pasar la noche fuera de peligro mientras se mantiene activo el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (PTEL) en fase de preemergencia.

Rafael Barroso, presidente de la comunidad de vecinos de la urbanización Riomar, donde residen alrededor de 100 persnas, describía a este periódico un panorama "desolador" tras una noche de angustia. Cuatro casas ya han caído ante el empuje imparable del mar.

La fuerza del temporal no ha tenido piedad con la primera línea de costa. Según relata Barroso, la destrucción ha afectado a toda la zona, cebándose especialmente con aquellas viviendas que carecían de protecciones propias. "De toda la primera fila de viviendas se han salvado las que estaban protegidas con escolleras. Los chalés que no tenían han terminado cayéndose durante la noche". Las más afecadas son, explica el vecino, "las casas que están más al este, las últimas de la urbanización".

Las viviendas derrumbadas estaban habitadas y, explica el presidente de Riomar, "ahora tendrán que ver cómo afrontan el arreglo, ya que no solemos tener ninguna ayuda por parte de Costas".

Las fotografías de los imponentes daños ocasionados por la borrasca Leonardo en El Portil / JOSUÉ CORREA

Indignación contra la "inacción de Costas"

Para los vecinos, lo más doloroso no es solo la pérdida material, sino la sensación de "abandono institucional". Barroso señala directamente a la Dirección General de Costas por lo que considera una "falta de responsabilidad histórica" que ha obligado a los propietarios a costear defensas de su propio bolsillo para evitar que el mar engulla sus hogares.

"Los propietarios de la primera fila han tenido que defender sus casas con escolleras propias. No tienen vergüenza desde Costas, pisotean todo. Esta playa está pidiendo a gritos actuaciones desde hace años. Si se hubieran hecho pequeñas inversiones a lo largo del tiempo no tendríamos estas condiciones hoy en día", lamenta.

Las fotografías de los imponentes daños ocasionados por la borrasca Leonardo en El Portil / JOSUÉ CORREA

El sentimiento de frustración es compartido por una comunidad que ve cómo el patrimonio de toda una vida corre peligro ante la que definen como "desidia administrativa": "No protegen lo público, que es la playa, pero tampoco lo privado. Aquí vive gente. El arreglo de los daños ahora lo debería de asumir Costas, aunque los vecinos tendrán que defenderse y pagar. Esto no es nuevo. Sabíamos que esto iba a pasar", cuenta con resignación.

Barroso, que pertenece a la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas, no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Lleva años observando la degradación del litoral onubense. "Desde el año 77 que vivo aquí llevo siendo testigo de lo que ocurre. Es muy duro ver cómo tu playa se va degradando y nadie hace nada", confiesa. Una situación que, dice, "ha llegado al límite, por lo que vamos a tomar medidas de presión inmediatas".

El veccino ha adelantado que desde la comunidad solicitarán reuniones urgentes con el Ayuntamiento de Punta Umbría y con la Junta de Andalucía, con el objetivo, aclara, de proteger tanto el espacio público como la propiedad privada y los negocios locales. "Defiendo la playa y los chiringuitos; es una canallada quitarlos", afirma Barroso.

Ante lo ocurrido, el Ayuntamiento de Punta Umbría ha levantado acta para iniciar una obra de emergencia de protección del litoral portileño tras los destrozos existentes en la primera línea de playa de El Portil, agravados por el paso de la borrasca Leonardo. Así lo ha dado a conocer el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, que ha lamentado “el silencio de Costas” una vez se ha puesto de manifiesto el peligro “ya no sólo para las infraestructuras, sino también para las personas”.

Movilización masiva el 13 de febrero

La paciencia de El Portil se ha agotado. La Asociación Portileña, junto con todas las comunidades de vecinos, ha convocado una gran movilización para el próximo 13 de febrero ante la Subdelegación del Gobierno en Huelva. El lema es claro: recuperar la playa y proteger las viviendas ante la "inacción" de Costas: "Vengo de la playa y me entran ganas de llorar", lamenta Barroso, quien hace un llamamiento a todo el núcleo para que se sume a una lucha que, dice, ya es "por pura supervivencia".