El tatuador Ángel López recibirá el premio Torre de Nerva 2019

El artista de Nerva, tatuador profesional, Ángel López ha resultado ser la persona seleccionada por decenas de nervenses para hacerse acreedor del galardón Torre de Nerva por Elección Popular, un galardón que el Ayuntamiento de la localidad minera entregará el próximo 7 de agosto en el salón de plenos del Consistorio con motivo de la Festividad de la Villa.

El ganador ha conseguido el 56,2% de los votos emitidos durante la pasada semana a través de las herramientas participativas puestas a disposición por la emisora municipal, Onda Minera RTV Nerva. En segunda y tercera posición han quedado el locutor de radio Víctor Martín y el presidente del Centro Cultural, Francisco José Vázquez, con el 17,4% y 15,9%, respectivamente. El resto de candidatos propuestos por los participantes, hasta un total de 10, no ha logrado superar el 5% de los votos.

López es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, aunque inició la carrera en Pontevedra (Galicia). Comenzó con sus primeras clases de pintura en la escuela de Nerva con Antonio Romero Silva, Rosil, y Antonio León como profesores. Ha conseguido diferentes premios y menciones en concursos de pintura celebrados en Nerva, Cortelazor, El Puerto de Santa María, Camas, Cáceres y Sevilla.

Lleva 19 años inmerso en el mundo del tatuaje, donde ha conseguido mantener abierto su estudio en Huelva, The shining tattoo, el más antiguo de la capital. Ha participado en numerosas convenciones de tatuajes: Valencia, Barcelona, Osio, Ámsterdam, Frankfurt, Long Beach en California (EEUU) y Florencia (Italia).

En 2011 fue portada y primera página de la prestigiosa revista estadounidense Tattoo. Ha participado en el Guest Spot del Lou’s Tattoo de Nueva York, el estudio más antiguo de la ciudad que "nunca duerme", desde 1958.

En Nerva todos recuerdan el tatuaje realizado en público en 2014 con motivo de la III Noche Blanca de la Cultura. Fue una de las grandes novedades del evento que más seguimiento logró alcanzar durante toda la noche. La jiennense Alison Hernández fue la persona agraciada en el sorteo previo en el que participaron 150 aspirantes. El tatuaje elegido por la modelo resultó ser el del personaje de la saga de terror Freddy Krueger.

En plena semana de elección, la periodista nervense Vanesa Navarro, que votó por él, escribía en las redes sociales: "Aunque él diga que tizna la piel, yo opino que la convierte en un lienzo. En 2014 nos regaló este cuadro único, y decía que había disfrutado mucho pintándolo pues le recordaba cuando de pequeño pintaba todos los lugares de Nerva. Me encanta mi pueblo, y por más viajes que haga, no hay cosas que me sorprenda mas que las que vi y veo en el lugar donde nací. A los genios hay que tatuarles nuestro orgullo en el corazón".

La también periodista nervense Ana López, hermana del artista, compartía con todos los internautas esta reflexión personal: "Mi voto es para Ángel López Sousa. Y quiero compartir con vosotros qué hay para mí, llena de orgullo y profunda admiración, detrás de su nombre. Un artista lleno de determinación. Con algo más de 10 años, se matricula en la Escuela Municipal de pintura de Nerva sin saberlo mis padres. Da sus primeros pasos junto al internacional Rosil y, más tarde, con Antonio León. Cultiva su intelecto y la precisión de sus manos en las Facultades de Bellas Artes de Pontevedra y Sevilla. "Libertad" desde niño, como el antiguo nombre de nuestra villa, elige al cuerpo humano en movimiento como museo. Corazón de tinta, innovación, transgresión estética, es su camino de vida... de ahí que eligiera ser pintor hiperrealista en un lienzo (la piel) que no admite errores. Transforma cada historia que escucha en imágenes oníricas. Y, sin detenerse en contar los grandes reconocimientos internacionales que tiene, busca la excelencia en cada trabajo".