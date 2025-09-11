Amplían los medios aéreos para combatir el incendio forestal provocado por un camión en llamas en Higuera de la Sierra

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha aumentado el número de medios que trabajan en el paraje La Dehesilla de Higuera de la Sierra, que se ha originado por el incendio de un camión que, además, mantiene cortada en ambos sentidos desde primera hora de este jueves la carretera N-433.

Según informa la Dirección General de Tráfico, el siniestro se ha registrado en el kilómetro 73 de la N-433 y se han habilitado desvíos alternativos por la A-479 y la A-461.

De este modo, por parte del Infoca se encuentran trabajando en las tareas de extinción seis grupos de bomberos forestales, un técnico de extinción, tres técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, cuatro camiones autobombas y dos buldóceres, una unidad médica y una unidad de Meteorología y de Análisis. Asimismo, por aire trabajan dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros, un avión de coordinación, así como un helicóptero ligero y otro semipesado.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos han explicado que el incendio se originó sobre las 3:12 y que el camión no es de mercancía, pero el fuego se propagó con rapidez avanzando hacia un polígono industrial y se ha acercado a los límites con el municipio de Zufre.

Por ello, hasta el lugar se han desplazado dos camiones y tres bomberos del parque de Aracena del Consorcio y se unió rápidamente el parque de Jabugo con tres camiones y tres bomberos, aunque estos últimos ya se han retirado.