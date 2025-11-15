Un surfero comparte las impactantes imágenes del viento huracanado por la borrasca Claudia en El Portil

El fuerte viento huracanado que provocó diversos tornados en Huelva y provincia durante el pasado viernes dejaba imágenes impactantes. Un vecino compartía con Huelva Información el momento en el que salía a practicar kite surf en la playa de El Portil y era completamente arrasado por el temporal.

En un vídeo, el deportista muestra cómo el temporal se ceba con la playa, generando un fuerte oleaje y una enorme tormenta de arena, entre la que apenas se podía ver. Esto ocurría solo unas horas después de que la borrasca Claudia dejara prácticamente sin carretera a la línea de playa que bordea La Bota, en Punta Umbría, quedando desaparecida en las primeras horas del viernes por el fuerte viento.

Un temporal que continúa este sábado en pleno aviso naranja. Otro vecino de El Portil compartía en redes sociales las enormes balsas de agua provocadas por la lluvia esta mañana en el término costero.

Previsiones

Este sábado Huelva vive una jornada de avisos naranja y amarillo por fuertes lluvias, tormentas intensas y rachas de viento superiores a 70 km/h. En concreto, tal y como muestra la Agencia Estatal de Meteorología, estará activo el aviso amarillo entre las 10:00 y las 19:00 por fenómenos costeros y fuertes rachas de viento del suroeste, de 50 a 60 Km/ h en Aracena y entre las 12:00 y las 18:00 en el litoral.

Igualmente, se activará el aviso naranja en Andévalo, Condado y Litoral entre las 12:00 y las 19:00 por fuertes lluvias, tormentas y rachas de viento. Se espera un acumulado de 50 litros en 12 horas, rachas de viento de hasta 70 km/h y riesgo de tormentas sin descartar tornados.

Desde Meteohuelva, pasadas las 9:00 indicaban que "empieza a llover en Huelva capital y por Portugal viene bastante lluvia. Las lluvias pueden ser localmente intensas sobre todo alrededor del mediodía. A partir de media tarde, entre las 17:00 y las 18:00, se espera una mejoría importante".

Por todo ello, la Aemet pide a la población que tengan precaución especialmente en la franja señalada. También lo han hecho desde el Ayuntamiento de Huelva, lanzando recomendaciones para mantener la seguridad durante la jornada a través de las redes sociales.