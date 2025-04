Sigue la búsqueda del exnovio de la mujer asesinada a martillazos en Cartaya como presunto autor de la muerte

Cartaya/La Policía Local de Cartaya y la Guardia Civil seguían buscando a la hora del cierre de esta edición al hombre con el que vivía la mujer asesinada a martillazos a primera hora de este jueves en su domicilio de Cartaya, como presunto autor de la muerte.

Los hechos sucedieron en el número 23 de la calle madroño, en la barriada de El Almendral, un inmueble "maldito" para los vecinos de esta zona residencial del municipio costero, ya que en los últimos años se han producido en torno al mismo dos muertes en extrañas circunstancias: la de un hijo de la mujer asesinada este jueves y la de un amigo de éste, así como un tercer hombre también estuvo a punto de perder la vida, aunque logró finalmente sobrevivir tras ser hospitalizado.

La consternación en el barrio, además de una enorme confusión, fueron este jueves muy evidentes, con familiares y conocidos de la víctima en las inmediaciones, y con numerosos efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Cartaya en la zona, los cuales acordonaron la calle durante varias horas para facilitar la investigación.

El alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, aseguró a media mañana que este hombre que convivía con la víctima no mantenía en estos momentos una relación sentimental con ella, ya que "lo tenía como recogido", al tiempo que indicó que, pese a no ser natural del pueblo, llevaba mucho tiempo residiendo en la localidad.

Barroso se mostró consternado por un suceso "terrible": "Cuando recibes una llamada por un caso como este, la verdad que es triste que la vida de una persona se acabe por culpa de otra. Estoy totalmente en estado de shock porque son noticias que a nadie le gusta, y sobre todo cuesta asimilar". Además, confirmó que "el arma del crimen" ha sido un martillo, que "permanece en la vivienda", puesto que "se estaba haciendo una obra en un baño de la planta baja".

Así, el primer edil cartayero confirmó que la persona que encontró a la víctima fue "otra expareja que, según ha comunicado él mismo en calidad de testigo, llevaba 15 días sin estar con ella", pero "le estaba realizando la obra de su vivienda". Además, según reportó, en la mañana de este jueves "tenía que acompañarla a una cita", pero, "al llamar y ver que no abría la puerta, optó por la vía rápida y entró por el balcón", por lo que "fue él quien se ha encontrado a la mujer en su cama".

Por otro lado indicó que la Junta de Andalucía ha confirmado que la víctima estuvo inscrita en el Sistema Viogen hasta el año pasado, aunque no precisó por cuál de las dos exparejas, toda vez que confirmó que tanto la mujer asesinada, como el supuesto asesino, son naturales de Cartaya.

Cámaras de seguridad

El alcalde de Cartaya también explicó que la mujer tenía instalada cámaras de seguridad en su vivienda, algo por lo que optó debido "al mal destino que tomó su hijo, el cual falleció en esta misma vivienda junto a otra persona; y después de que le quemaran el coche".

Barroso confió en que las imágenes de dichas cámaras de seguridad "puedan esclarecer totalmente lo ocurrido" en las próximas horas, si bien dijo que "hay una vecina que ha visto unas mantas tiradas, con las que supuestamente la persona que salió de la vivienda iba tapada para ocultar su rostro".

En cuanto a la víctima, el primer edil señaló que tanto ella -llamada Rocío y con 54 de de edad- como su familia, eran de Cartaya y que ella trabajaba en una delegación territorial de la Junta de Andalucía en Huelva: "Ella estaba en la Delegación de Hacienda, si no recuerdo mal", indicó textualmente el alcalde.

Desde el Ayuntamiento de Cartaya se ha informado en un comunicado que este viernes se guardará un minuto de silencio a las 12:00 en la puerta del edificio consistorial en memoria de la víctima, así como que se ha decretado un día de luto en el que las banderas lucirán crespones negros y ondearán a media asta.

Todas las hipótesis están abiertas

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, señaló este jueves que se está interrogando "a las personas que estuvieron hasta la última hora de la noche con la mujer y, lógicamente, revisando todos los elementos de cámaras y demás que había en el entorno, incluso en la propia vivienda, para a partir de ahí clarificar qué es lo que ha podido pasar".

"En este momento todas las hipótesis están abiertas, no podemos descartar ninguna de ellas; no podemos descartar violencia de género, pero tampoco podemos descartar cualquier otro tipo de móvil o de hecho delictivo distinto", señaló, confirmando además que, por el momento, no hay ninguna persona detenida por estos hechos.

Por otra parte, testigos presenciales han confirmado a esta redacción que la mujer asesinada, junto con el hombre que encontró su cuerpo a primera hora de la mañana de este jueves y que estaba realizando una obra en el cuarto de baño de la vivienda de la víctima, fueron vistos durante la tarde de ayer adquiriendo material de construcción en un conocido polvero del municipio.

Fuentes policiales también confirmaron a lo largo de este jueves a este periódico que la mujer hallada muerta en su domicilio de Cartaya fue asesinada "a martillazos" y que el principal sospechoso del asesinato se encuentra en busca y captura.

Vecinos de la zona consultados por esta redacción indicaron que fueron ellos mismos quienes sobre las ocho de la mañana de este jueves dieron aviso del suceso a la Policía Local tras escuchar "enormes gritos y un gran revuelo" provenientes del hombre que halló el cadáver.

Hasta la zona se desplazaron agentes de la Policía Local e, inmediatamente, también de la Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación.

Así, efectivos del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil estuvieron toda la mañana en la vivienda recabando indicios para esclarecer lo sucedido, así como también se trasladó al lugar del suceso la comisión judicial encargada del caso.

Poco después de las 10:00 de la mañana llegó al lugar el coche de la funeraria para retirar el cuerpo de la fallecida, lo cual se produjo pasadas las once de la mañana en medio de una gran expectación vecinal.