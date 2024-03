El segundo grupo hotelero más grande de Portugal abre un resort en Huelva con "todo incluido" y acceso directo a la playa

Vila Galé Hotéis, el segundo grupo hotelero más grande de Portugal, abrirá en abril su primer hotel en España, concretamente en Ayamonte, donde comenzará a funcionar el Vila Galé Isla Canela. La cadena ha informado de que su nuevo hotel, con acceso directo a la playa de Isla Canela, contará con 300 habitaciones con balcón y podrá iniciar su andadura el 15 de abril tras una importante reforma de las zonas comunes del anterior edificio.

Actualmente, el segundo grupo hotelero portugués cuenta con 32 hoteles en Portugal y 10 en Brasil, y en octubre abrió también un establecimiento en Cuba. Con su desembarco en España ya son cuatro los países en los que opera y el grupo no descarta nuevas aperturas en los próximos meses, en el marco de un plan de crecimiento "sostenible".

"En 2024 la marca Vila Galé llegará a España, con la apertura de un hotel en Isla Canela. Con acceso directo a la playa de Isla Canela, la futura Vila Galé Isla Canela, que sufrirá una renovación total en las zonas comunes en el invierno 2023/2024, contará con 300 habitaciones con balcón, dos piscinas, dos restaurantes, tres bares, incluido uno de la piscina, Satsanga Spa & Wellness con piscina cubierta, gimnasio, salas de masajes, baño turco, sauna y bañera de hidromasaje, Nep Club para niños, salones de eventos y tiendas. La oferta gastronómica y de entretenimiento será muy familiar", recogen desde la web del hotel.

Además, se trata de un hotel familiar perfecto para viajar con niños. "En los hoteles Vila Galé, los niños menores 12 años, no pagan alojamiento ni comidas desde que instaladas en la misma habitación que sus padres. La oferta de las comidas solo incluye media pensión y todo incluido desde que sus padres estén en el mismo régimen. El número de niños va a depender de la capacidad del tipo de habitación elegida", recogen desde el complejo hotelero.

Este hotel de Huelva es el mejor todo incluido de España, según los "Oscar" del Turismo

Este complejo hotelero portugués llegará para convivir con otros de gran relevancia en la costa onubense. Huelva destaca como uno de los destinos vacacionales que, año tras año, va ganando más popularidad entre el turismo nacional e internacional. Nuestra oferta paisajística, natural, gastronómica, cultural y de ocio, atrae cada vez a más viajeros que buscan un lugar único para pasar sus vacaciones.

Y, precisamente, los World Travel Awards, unos premios considerados como los "Oscar" del Turismo, han galardonado no una vez, si no en cuatro ocasiones a un hotel todo incluido de Huelva, como el mejor de España. Salvo en el año 2022, que se llevó el primer premio The Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa, el majestuoso Barceló Isla Canela, ubicado en Ayamonte, se ha alzado como el mejor hotel todo incluido español los años 2019, 2020, 2021 y el último certamen del pasado 2023 (y también está nominado este 2024).

Ningún hotel español ha conseguido este premio en cuatro años casi consecutivos desde 1993, que fue cuando se comenzaron a celebrar estos grandes premios del turismo, los viajes y la hospitalidad. Y el objetivo de estos reconocimientos no son otros que reconocer y celebrar la excelencia de este sector, el todo incluido.

Que brinden con magnificencia y comodidad todo lo que está incluido en el precio, desde las comidas hasta las bebidas y actividades. Que permita relajarse y disfrutar sin preocuparse por gastos adicionales. Además de que ofrezcan una amplia oferta de entretenimiento y actividades, como piscinas, deportes acuáticos y programas para niños, garantizando la diversión para toda la familia. También valoran significativamente la variedad y la calidad de la comida, ofreciendo una experiencia gastronómica satisfactoria durante la estancia.

¿Quieres ver como es este "hotelazo" de categoría que solo podrás encontrar en Isla Canela, Ayamonte? ¡Os lo mostramos! Haz clic aquí para conocer el mejor hotel todo incluido de Ayamonte.