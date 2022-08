La sangría de Higuera, la fiesta gastronómica de la Sierra

Entre los festejos populares del verano en la Sierra de Huelva destaca la sangría de Higuera de la Sierra, una fiesta que se celebra en esta bella localidad este lunes, 15 de agosto, y que se ha convertido en un referente gastronómico para los veraneantes de toda la comarca. Durante la jornada, los visitantes pueden degustar un refrescante ponche con melocotón al tiempo que rinden culto al cuerpo bailando a ritmo de charanga.

Para ello, la gente del pueblo, reunida en grupos de amigos, parientes y vecinos, elabora desde primeras horas de la mañana este ponche cuyos ingredientes principales son vino blanco, agua, azúcar, canela en rama y melocotón. Llegada la noche, la calle Larga, ubicada en pleno corazón del barrio de San Antonio, se colma del gentío que viene a refrescarse con la típica bebida higuereña, en una jornada donde no faltan los pasacalles y la cucaña.

En el popular barrio que ejerce de anfitrión en una de las celebraciones con mayor solera de la localidad, no sólo se reúnen los vecinos del pueblo, sino una gran multitud de visitantes de toda la comarca para disfrutar de esta popular bebida que es el eje de una celebración cargada de simbolismo, hospitalidad y mucha animación. Una noche difícil de olvidar y marcada por un ambiente que sorprende a todo el que lo conoce por primera vez.

Con la sangría de Higuera culmina un programa de festejos que se celebra en honor de San Antonio de Padua, en el barrio del mismo nombre. Incluye una serie de actos religiosos, como el ejercicio la novena en la ermita y la función religiosa del domingo 14 de agosto, que concluye con la procesión de la imagen del santo por las calles del barrio, acompañada de la banda municipal de música.

La vertiente lúdica de las fiestas de San Antonio alberga también carreras de cintas; baile en la caseta municipal, amenizado por la orquesta Trío Musical Azul y por el DJ Animador Choco; una diana que recorre, al amanecer, las calles del barrio, a cargo de la charanga Cachonera y los pasacalles de la sangría que discurrirán por la calle Larga y sus aledaños, acompañados por la charanga Los profesionales. El programa finalizará el martes, día 16, con la actuación del monologuista Perrichi, dentro del espectáculo Noche de Humor.

Se da la circunstancia de que este año no se celebrará la tradicional puja destinada a recaudar fondos para la Hermandad de San Antonio. “Al no haberse constituido la Junta de Gobierno de la Hermandad del santo, sino una junta gestora que no puede organizar fiestas", según ha manifestado el alcalde, Enrique Garzón, "el Ayuntamiento ha asumido de forma excepcional la programación de todos los festejos para estos días tan señalados”.

“Después de dos años sin celebrarse a causa de la pandemia y tras los problemas derivados de la sequía durante el actual verano, -asevera Garzón, los higuereños necesitamos reencontrarnos con nuestras tradiciones y volver a compartir momentos de alegría y felicidad”. Añade que, “en este sentido, los cultos y festejos de las fiestas de San Antonio, tan arraigados en nuestra localidad, forman parte de la identidad cultural y social del pueblo”.

En cuanto a la fecha de celebrar la festividad de San Antonio en agosto, en lugar del 13 de junio, se debe a que el pueblo antiguamente estaba dedicado en esta época a las labores agrícolas de la siega, lo que hizo que se pospusiera dos meses la efeméride. El cambio propició que la gente que trabajaba en el campo, primero, y los veraneantes, después, pudieran disfrutar cada año de una amplia y variada programación.