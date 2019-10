Dehesa Dos hermanas: el renacer de una quesería de lujo

Versa una letra de Roberto Livi que “como han pasado los años, las vueltas que da la vida...”. Eso debe pensar Inmaculada Rodríguez, que decidió poner fin a su vida de ama de casa para relanzar la Quesería Dehesa Dos Hermanas. En apenas cinco años esta onubense ha conseguido recolocar su marca en el mundo quesero a base de trabajo, entrega y cariño.

Cuenta Inmacula que “la quesería tiene más de 30 años. Está ubicada en una finca de la familia Mateu y ellos empiezan por pura afición. De hecho, compraron la finca como finca de recreo, pero nunca lo fue, ya que desde el principio fue una finca de producción. Empezaron con ovejas merinas, pero al tiempo cambian y entienden que la oveja lacona de Francia es más fuerte y empiezan a cruzarlas, apareciendo la lacona andevaleña”. Tras la producción de leche, la familia Mateu comienza a tener inquietud por el queso, obteniendo un buen mercado gracias, entre otras razones, a la exclusividad de servicio al Corte Inglés.

Una serie de problemas lleva al cierre temporal de la fábrica, que termina extendiéndose por ocho años, que es el tiempo que transcurre hasta que la familia Mateu e Inmacula Rodríguez deciden unir sus caminos: “Ellos me proponen volver a retomar la actividad porque buscaban una persona para reabrir la quesería. Yo era ama de casa y no tenía ni idea de queso, mis hijas estaban estudiando y tenía más tiempo. Me uní a ellos y reabrimos la quesería en 2014”.

Los comienzos, como todos los inicios, no fueron fáciles: “Empezamos muy lentamente, mejorando las instalaciones, haciendo pruebas y recuperando la receta, que fue mi prioridad. Mi objetivo era recuperar el queso del Andévalo, que era muy conocido por toda España y esa era mi obsesión”. Como Inma tenía la receta comenzó a fabricar queso muy poco a poco, partiendo desde cero prácticamente, aunque los éxitos no tardaron en llegar: “La verdad es que hemos ganado bastantes premios en estos años. No sabría decir con exactitud, pero hemos ganado cinco premios en Villaluenga del Rosario, varias medallas en los World Cheese Award, el premio Maestro Quesero en Hinojosa del Duque, varios premios en Andanatura, también de plata. Además, se lleva haciendo dos años y el segundo se entregó aquí en Las Cocheras del Puerto y fue muy ilusionante”. De todos ellos, la maestra quesera se queda con “el primero que gané, la plata World Cheese Award porque no me lo esperaba, para mí era impensable. Fue espectacular. También hay otro que me ha hecho mucha ilusión, que fue el de Hinojosa del Duque, en un concurso que se hacía por primera vez, en el que había un nivel muy alto”.

Pero, al margen de agradecer premios y reconocimientos, la onubense se queda con “la evolución que estamos teniendo en el mercado. Hemos hecho una inversión muy importante porque teníamos una venta muy localizada en Huelva, Sevilla, Cádiz y Madrid y también en alguna zona de España, pero a menor cantidad. La mayoría de la venta está localizada en Huelva y el reto es seguir extendiéndonos”. En ese intento de expansión, la quesería Dehesa Dos Hermanas se cruzó con uno de los clubes más importantes del fútbol andaluz, del que es proveedor oficial: “Uniéndonos a un equipo con un peso tan importante pensamos que vamos a llegar a muchas personas. Nuestro queso se da a probar en los palcos en todos los partidos que el Real Betis juega en casa, de forma que llegan a probarlo muchas personas”.

Volviendo la vista atrás, Inmaculada señala que “cinco años después estamos contentísimos porque tenemos un producto con mucha calidad, los objetivos van cambiando cada día y va aumentando la meta. Mi meta es elaborar toda la leche que se produce en la finca. Ahora mismo tenemos 15.000 ovejas, que producen unos seis millones de litros de leche, por lo que solo podemos producir un cinco por ciento porque para producir más tenemos que seguir aumentando la venta poco a poco”. Añade Inmaculada que “es verdad que no somos una marca nueva, pero casi, porque fueron ocho años sin producir y hay que volver a colocarse en el mercado. Hoy en día con la cantidad de opciones que hay es muy difícil la venta por eso queremos seguir posicionándonos como un queso de calidad que está fabricado con leche de una finca con bienestar animal”.

En el crecimiento que ha experimentado la Quesería Dehesa Dos Hermanas ha sido fundamental el apoyo de la Diputación de Huelva, tal y como señala Inma:“Llevamos tres años con Huelva Empresa. Hemos estado en Salón Gourmets, Andalucía Sabor... Lugares en los que nos hubiera sido inviable acudir económicamente si no no hubiéramos contado con la ayuda de la Diputación. De cada feria hemos traído clientes, por eso la labor de la Diputación está siendo tan importante, porque te ayuda a colocar tu producto. Le tengo un agradecimiento enorme a Diputación”.

En cuanto a su día a día, Inmaculada, que está inmersa en todas las labores posibles, explica que “me faltan horas, minutos y segundos. No elaboro todos los días del mes, me voy organizando, según organizamos la venta porque es un producto perecedero, aunque tenga una cura de mucho tiempo”. Y explica que “tenemos tres curaciones: los quesos semicurados que tienen una cura de cuatro meses, el curado que tiene una cura de nueve a doce meses y el queso reserva que tiene dos años de curación”. Así, el objetivo es que “la fábrica produzca durante todos los días porque trabajar trabajamos todos los días. Es una finca muy grande y tiene mucho trabajo y mucho cuidado. Ahora fabricamos a demanda”. Además, de participar en la fabricación de los quesos, Inmacula también se encarga de la venta, aunque ha tenido dos aliadas fieles en todo este tiempo:“Mi hija ha acabado márketing y me ayuda. Somos un equipo, mis dos hijas me ayudan incondicionalmente, lo alternan con sus estudios y tareas personales”.