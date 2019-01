Los quirófanos y paritorios reanudan hoy su actividad tras dos días de paro

El Sindicato Médico ha mostrado su disconformidad ante lo que considera como falta de información por parte del SAS, respecto al cierre esta semana, de los quirófanos y paritorios del Hospital de Riotinto. Para el SM, el cierre y el posible traslado de pacientes a centros hospitalarios de Huelva y Sevilla “pueden crear alarmismo si no hay una adecuada información acerca de las causas del cierre de las instalaciones y hacer entender a pacientes y familiares que hay una gravedad mayor de la que pueda darse en la situación del enfermo”, según argumentó Ramón Castro.

Desde la dirección del Hospital de Riotinto (HRT) se explicó que el cierre del bloque quirúrgico ha sido consecuencia de trabajos de desinfección. En concreto se indicó que se trata de “una limpieza del sistema de climatización del bloque quirúrgico que estaba programada desde primeros de diciembre y que se realiza de manera periódica” de manera que no hay nada excepcional sino que se trata de “una actuación normal”.El HRT añadió que el cierre de los quirófanos no ha supuesto suspensión de intervenciones porque no se habían programado. De hecho, “se realiza en estos días porque son los de menos actividad quirúrgica. En cualquier caso el centro cuenta con un quirófano disponible en caso de emergencias y se encuentra en coordinación con los hospitales de Huelva y Sevilla por si fuera necesario su apoyo”.

La dirección hospitalaria envió esta misma semana a los distintos servicios del hospital, una circular en la que se informaba de las tareas de desinfección y limpieza que se iban a llevar a cabo. Respecto a paritorios, el cierre concluye este viernes a las 15:00, momento en el que está previsto que la actividad se reanude. En cuanto a quirófanos , asimismo volverán a estar operativos en el mismo momento y día que los paritorios. Al equipo médico se le advertía que “todas las patologías que surjan susceptibles de paritorio o cirugía urgente se derivarán al Hospital Juan Ramón Jiménez o al Hospital Virgen Macarena (este último se supone que es para la zona más próxima a Sevilla)”. De este modo, los cierres se han prolongado, en el caso más duradero, durante dos jornadas.

Ramón Castro explicó que la medida se ha adoptado como consecuencia de la detección del aspergillus, un hongo que a veces se percibe en los quirófanos y que puede revestir seriedad para la salud de los pacientes. El portavoz del Sindicato Médico argumentó que este tipo de cosas pueden suceder pero “las acciones de limpieza y desinfección deben hacerse de manera sistemática y no cuando se detecta algo de estas características”.

Durante las semanas de Navidad, al igual que sucede especialmente durante los meses de julio y agosto, la actividad quirúrgica programada se encuentra bajo mínimos como consecuencia de las vacaciones que toman los facultativos aunque obviamente, siempre se atienden aquellas intervenciones que presentan carácter urgente. La razón principal que justifica esta situación es que los facultativos no suelen ser sustituidos por otros compañeros durante sus períodos vacacionales, de manera que se opta por la suspensión de parte de la actividad quirúrgica o de las consultas en el caso de las distintas especialidades.