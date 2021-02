Los propietarios de Matsa estudian la venta la empresa por 2.000 millones

Minas de Aguas Teñidas, Matsa, está a la venta . Al menos así lo aseguraron ayer los propietarios de la misma, Mubadala Investment Company, el fondo soberano de Abu Dhabi y Trafigura, una empresa multinacional de comercio de productos básicos de Singapur. Fuentes de la empresa aseguraron ayer que “no tenemos ninguna constancia de las intenciones de los propietarios” y así se lo hicieron saber a los trabajadores de la misma a través de un comunicado que les remitieron a primera hora de la tarde de ayer.

La noticia fue adelantada por Bloomberg quien recogía las intenciones de los propietarios por sacar a la venta el que sería uno de los mayores activos del mercado de cobre que salgan a la venta en Europa en este año. El aumento del precio del cobre, que con motivo de la reactivación del mercado chino tras superar la pandemia del coronavirus, que este año ha aumentado su valor en un 40%, puede estar en la origen de esta operación que está valorada en el entorno de los 2.000 millones de dólares.

Según Bloomberg, los propietarios de Matsa podrían designar un consultor para que se ocupe de estudiar la operación, aunque también apuntan a que la misma “podría incluso no conducir a la venta de la empresa”, por lo que de momento habrá que esperar a conocer los movimientos de un mercado que todavía sufre las consecuencias de una ralentización económica tanto en Europa como en Estados Unidos.

Trafigura registró unos beneficios anuales récord el año pasado, lo que corrobora que el sector de materias primas puede ser el gran beneficiado de la crisis del coronavirus, toda vez que siguen siendo productos esenciales para la economía de cualquier país, en especial el mercado del cobre que ha disparado su cotización en los mercados en los últimos meses. La empresa vendió una participación del 50% en Matsa a Mubadala en el año 2015 como parte de los planes para asociarse en inversiones en materias primas. Mubadala pagó alrededor de 500 millones de dólares por la participación en la empresa.

Trafigura también es propietaria de la empresa Impala, que posee instalaciones en el Puerto de Huelva para la exportación de mineral de cobre.

La producción anual de Matsa se acercó a las 100.000 toneladas métricas de cobre equivalente el año pasado, según el informe anual del grupo. El ejercicio de 2020 se cerró con una facturación de 473,5 millones de euros, con un beneficio de explotación (Ebit) de 65,2 millones de euros y un resultado neto de 41,4 millones de euros. Su plantilla ronda los 800 empleados directos, a los que hay que sumar otros 3.200 entre indirectos e inducidos. El cobre supone dos tercios de las ventas totales de Matsa, mientras que el zinc representa el 31% y el plomo el 3%.

Mubadala es también propietaria y principal accionista de la energética Cepsa y cerró el pasado ejercicio con unos beneficios superiores a los 12.000 millones de euros. Fuentes conocedoras de la operación aseguraron ayer que tal vez la venta de Matsa responda a un replanteamiento general de su estrategia en sus inversiones relacionadas con el campo de la energía.

En cualquier caso, se lleve la operación adelante o no, la actividad de la empresa no tiene porqué sufrir variación alguna, aparte del posible cambio de propietarios, algo que se ha dado recientemente con Cepsa y que no pasó de la inquietud por el nuevo rumbo de los gestores actuales.

También la reducción de emisiones puede estar en el origen de la posible venta, especialmente por el incremento de las toneladas de CO2 registrado en los mercados a abonar por aquellas empresas que sobrepasan los límites marcados por la legislación europea.

La empresa, con sede en Almonaster la Real, cuenta con tres minas subterráneas en operación, con una capacidad de procesamiento de entre 4,3 y 4,6 millones de toneladas de mineral al año. La empresa es propietaria de tres minas: Agua Teñidas, Sotiel y Magdalena. En 2019, Matsa procesó un total de 4,2 ­millones de toneladas de los minerales mencionados.