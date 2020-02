Una profesora denuncia haber sufrido la "agresión" de un alumno que le propinó "empujones violentos y con rabia"

Una profesora del Instituto de Educación Secundaria El Galeón de Isla Cristina ha denunciado ante la Guardia Civil la presunta agresión de la que ha sido objeto en su propia clase por parte de uno de sus alumnos, el cual según relata le propinó "al menos seis empujones con rabia y violencia", motivo por el que tuvo que ser atendida por personal sanitario con "dolores en el tórax" y por un "ataque de ansiedad", además de estar de baja médica igualmente por "ansiedad" desde el pasado martes, 28 de enero.

Según ha relatado a Huelva Información la propia profesora presuntamente agredida, la cual prefiere mantener su identidad en el anonimato, los hechos –que ya están judicializados- ocurrieron el día 5 del pasado mes de diciembre durante el transcurso de un examen oral en una clase de segundo curso de la ESO.

Fue entonces cuando el presunto agresor pidió permiso a la profesora para salir al servicio, lo cual ésta le negó porque, según sus palabras, "no me pareció correcto interrumpir el examen oral de otro alumno". Dada la situación, prosigue la docente, el solicitante de permiso "salió de la clase sin autorización, ausentándose de la misma durante casi una hora, concretamente hasta cinco minutos antes de su conclusión, solo con la intención de recoger sus cosas e irse".

Cuando se percató de dicha situación, prosigue la profesora, "me acerqué al alumno porque quería hablar con él sobre el tema, a lo cual se negó". Acto seguido "se colgó la mochila con la intención de irse y me propinó al menos seis empujones violentos y con rabia, hasta que me apartó de su camino y salió de clase". Mientras tanto, añade, "yo permanecí durante todo el tiempo con los brazos cruzados, lo cual pudieron ver el resto de compañeros, que incluso avisaron a la dirección del centro de lo que estaba pasando".

La profesora presuntamente agredida ha afirmado al respecto que la única medida adoptada por el centro fue expulsar a dicho alumno del mismo durante un mes, periodo de tiempo en el que ha asistido con normalidad a trabajar a instituto, y en el que cerró el primer trimestre del curso, pero que se tuvo que dar de baja por "ansiedad" el pasado martes, 28 de enero, coincidiendo con la reincorporación del alumno ya que "no lo han cambiado de clase -que es lo mínimo que deberían haber hecho-, y no voy a compartir aula con una persona que no ha pedido disculpas –más bien todo lo contrario ya que a la dirección del centro le dijo que había sido yo quien lo había agredido-; a la que no veo desde el día de la agresión y por tanto no sé cuál va a ser su actitud, y con la que incluso tengo un proceso judicial abierto".

Por su parte, fuentes de la Delegación Territorial de Educación en Huelva han indicado a esta redacción que el inspector asignado al IES El Galeón ha estado en el centro reunido con la profesora afectada "para prestarle asesoramiento tanto jurídico como psicológico", a lo que añaden que desde el instituto se "activó el protocolo de agresiones".