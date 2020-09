La previsión meteorológica ofrece buenas perspectivas al Infoca para atajar el fuego de Almonaster

La jornada ha amanecido nublada y fresca en la Sierra, la Cuenca Minera y el Andévalo. Las labores de extinción durante la noche, que ha sido "tranquila y con buenas condiciones meteorológicas", permiten al Infoca se optimista en el avance hacia el control del incendio de Almonaster la Real.

Por el momento, el viento ha sido de "baja intensidad", como se indica a Huelva Información desde el servicio autonómico, lo que hace que los efectivos puedan ir cumpliendo con el guion previsto.

Con las claras del día de este primero de septiembre se ha incorporado al dispositivo un helicóptero, que se suma a la tarea de 60 bomberos forestales, un técnico de supervisión, dos encargados de logística, cinco autobombas, cuatro máquinas pesadas, tres técnicos de operaciones, dos técnicos de extinción, tres agentes de medio ambiente, una unidad meteorológica y otra médica.

Todos pondrán los cinco sentidos sobre el área de actuación para tratar de contrarrestar la posible aparición de fumarolas y pequeñas columnas de humo, porque lo que hay que tener claro es que "todavía no está extinguido", ni siquiera controlado. Con el equipo que permanece en la zona se atajará cada inconveniente con firmeza, realizando las pertinentes tareas de "remate y liquidación". Lo importante es que "ninguno de estos puntos coja fuerza y tengamos un nuevo frente", señala el Infoca. Porque el fuego ha ido tan rápido desde el pasado jueves que ha dejado zonas con potencial de retorno (islas no quemadas del todo). "En ellas podría volver a prender, si el viento aviva llamas, saltando a copas (antorcheo) y desde la copa, desprender pavesas que prendan metros más lejos". Por el momento es imposible adivinar cuándo se dará por controlado el fuego de Almonaster. "Cada fase tiene varios días de trabajo", y la de estabilización empezó hace poco más de 24 horas. La paciencia es el mejor arma ante siniestros forestales como este, "si aceleramos, nos descuidamos", apunta el Infoca.

Las áreas sobre la que más se está trabajando en los puntos calientes es la sur, con especial atención en los alrededores de La Zarza-Perrunal y la aldea zalameña de El Buitrón.

La de hoy está siendo una mañana de despedidas. Muchos bomberos forestales de otras provincias andaluzas están regresando a casa y en el Cedefo de Valverde, donde se encuentra el puesto de mando avanzado, han sonado aplausos para todos ellos. Anoche ya se retiraron del operativo los bomberos del Consorcio Provincial y los del Ayuntamiento de Huelva. "Pero si hiciera falta, los compañeros llegarán aquí en un momento".

Si ayer se fijaba en unas 12.000 hectáreas el área arrasada por el incendio, hoy la herramienta de medición satélite Copernicus elevaba la zona afectada a 16.200 hectáreas. No obstante, desde el Infoca se precisa que esta es "una herramienta de medición más" y que hasta que no esté controlado el siniestro no se podrán dar unas cifras más certeras.