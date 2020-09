La tregua del viento y el trabajo del Infoca detienen el avance del fuego

Eran poco más de las 10:30 cuando en el Puesto de Mando Avanzado situado en Valverde se escucharon aplausos. El helicóptero que hace un reconocimiento de la zona del incendio que asola la sierra de Huelva desde el pasado jueves ofrecía los primeros resultados del vuelo que a primera hora de la mañana lleva a cabo para evaluar los avances hechos durante la noche y la situación en tiempo real. Los responsables del dispositivo recibían las primeras buenas noticias desde hacía cinco días, desde que se desataran las llamas a las 14:15 del jueves en el paraje Olivargas.

Después de interminables horas de lucha contra las llamas, de aumento de efectivos, de movilización de recursos, de desalojados de varias aldeas, de municipios en alerta mirando a unas llamas que se acercaban y de incansable lucha contra el mayor incendio forestal de todo el país, el viento ofreció una tregua durante la noche y más de tres centenares de efectivos del Infoca y la Unidad Militar de Emergencias vieron que era una oportunidad de ir a por él.

La aprovecharon y desde el helicóptero se informó que el fuego estaba estabilizado. Antes de lo que pensaban, pero el alivio entre todos los que componen el dispositivo para su control, fue incontenible. Queda mucho para controlarlo y más aún para extinguirlo, pero las primeras noticias positivas desde el lugar donde se coordinan todos los medios de lucha contra el fuego, eran motivo más que suficiente para celebrarlo, descargar tensiones y comenzar a ver un claro en un panorama que se presentaba desolador.

Poco después, la consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y responsable del dispositivo del Plan Infoca informaban al presidente de la Junta que a través de su cuenta de Twitter señalaba que “la dirección técnica ha dado por estabilizado el incendio tras cuatro días de intenso esfuerzo. Queda mucho trabajo, pero damos un gran paso para el control y la extinción definitiva del incendio”.

Acabo de recibir la última hora del #IFAlmonasterLaReal. La dirección técnica ha dado por estabilizado el incendio tras 4 días de intenso esfuerzo. Queda mucho trabajo, pero damos un gran paso para el control y la extinción definitiva del incendio. pic.twitter.com/0aPWLmD8ki — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) August 31, 2020

Las primeras horas del día fueron claves para reforzar esas labores de estabilización; 450 efectivos terrestres, 18 vehículos pesados, 9 máquinas y 24 medios aéreos entendieron que era la ocasión de mitigar su avance. El viento les concedió una tregua, las llamas no avanzaban y era el momento que estaban esperando para asestarle lo que se espera que sea un golpe definitivo.

El trabajo durante la noche, sin medios aéreos por la ausencia de luz, fue fundamental, especialmente tras la llegada de material pesado para crear cortafuegos e impedir el avance de las llamas. No fue fácil. El fuego había avanzado tan rápido que dejó zonas con potencial de retorno, es decir, islas no quemadas del todo en las que podría volver a prender si el viento regresa y aviva las llamas, saltando a las copas de los árboles, desprendiendo pavesas y que puedan prender más lejos.

El director del Centro Operativo Regional del Infoca, Juan Sánchez, explicó lo importante de no bajar la guardia, que se seguirá trabajando en la zona porque esté estabilizado, “no aumenta en su recorrido y, en principio no prevemos que de forma inmediata ni en la actualidad se vaya a aumentar la superficie; pero aún no está perimetrado y, por lo tanto, no podemos darlo por controlado”. Probablemente, “dado el tamaño del incendio en las próximas horas y días podrá haber focos secundarios y saltarán columnas de humo, trabajaremos para controlarlos y evitar que pueda volver a abrirse el incendio. La situación ha mejorado ostensiblemente pero el incendios no esta ni siquiera controlado, por eso hemos de mantener los mismos medios e intensidad”.

Sánchez dejó claro que los recursos utilizados fueron “los suficientes” y abundó en la cuestión del perímetro, y explicó que se tiene un perímetro total de 18.000 hectáreas en el que se trabaja, si bien estiman que la superficie recorrida por el fuego está en torno a las 12.000 hectáreas. “No ha habido lugar para hacer trabajo continuo en el perímetro, de ahí que hayamos tenido que tomar decisiones tácticas para control focos y puntos calientes, que vamos a seguir adoptando”.

Desde el Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Valverde del Camino, se daban las instrucciones a los 300 efectivos terrestres para coordinar sus trabajos especialmente en la zona que más preocupaba durante todo el día de ayer, la cercana a la pedanía de La Zarza donde era más complicado el acceso desde el aire. Si a primera hora de la mañana el presidente de la Junta adelantaba el pase a nivel uno, el propio Juanma Moreno poco después de las 18:00 decretaba el pase a nivel cero: “Todas las personas desalojadas que quedaban por volver a sus casas podrán hacerlo y se reabre al tráfico la única carretera que permanecía cortada. Orgulloso de su esfuerzo”.

Fue de la Delegada del Gobierno de la Junta en Huelva, Bella Verano, quién decretó la tarde del pasado viernes ese Nivel 1 para reforzar las medidas de protección frente a la población. Ese nivel pasó a 2 el viernes por la necesidad de incorporar medios extraordinarios estatales a la extinción.

Esta mañana, los responsables del control del incendio redujeron el nivel nuevamente al 1 una vez estabilizado el fuego y por la tarde se ha desactivado la alerta al completo, lo que implica que todas las personas desalojadas que quedaban por volver a sus casas podrán hacerlo y se reabre al tráfico el tramo entre El Villar y Calañas de la A-478, carretera que une las localidades de Zalamea la Real y Calañas, que era la única que permanecía cortada.

#IFAlmonasterLaReal | Con el incendio ya ESTABILIZADO desde el puesto de Mando Avanzado #PMA se siguen diseñando operaciones de ataque. A pesar del cansancio, y tras las intensidad de las ultimas horas, aquí nadie para. ¡Ni siquiera, para tomar impulso! #NoHayTregua pic.twitter.com/1Z6BevSXnJ — INFOCA (@Plan_INFOCA) August 31, 2020

“Con el incendio ya estabilizado desde el puesto de Mando Avanzado, se siguen diseñando operaciones de ataque. A pesar del cansancio, y tras las intensidad de las ultimas horas, aquí nadie para. ¡Ni siquiera, para tomar impulso! #NoHayTregua”.Es el tuit que desde la cuenta oficial del Infoca poco después de las 19:00 de ayer. A pesar de que los trabajos siguen adelante, es el mejor resumen de unas jornadas de un trabajo interminable.