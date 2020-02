Un policía de Almonte va a trabajar con la costilla rota para no perder el 25% del sueldo

Más información La Policía Local de Almonte realiza servicios en coches de más de diez años de antigüedad

Un agente de la Policía Local de Almonte que sufrió hace unos días un percance en una carrera y se fracturó una costilla ha decidido no darse de baja y permanecer activo para no perder el complemento económico de productividad, que significa el 25% de su salario.

Así lo ha constatado a Huelva Información el propio perjudicado ante la denuncia de la situación por parte del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Andalucía (Sppme-A), indicando que, de haberse cogido la baja, "hubiera perdido entre 1.000 y 1.200 euros". Se le quedarían por el camino cerca de 400 euros de la productividad de febrero y marzo y la parte proporcional de la Seguridad Social, "porque este es de los pocos ayuntamientos que no se han acogido a las mejoras por incapacidad temporal".

El funcionario cuenta que, por ejemplo, el nacimiento de su hijo "me costó 1.500 euros", ya que los dos meses de paternidad coincidieron con la mitad de agosto, septiembre y la primera parte de octubre. Así que se le restaron de la nómina unos 1.200 euros del complemento, a los que se suma otra parte de la productividad estival.

En la jornada de ayer trabajó dolorido, "empastillado y enfajado", pero tiene claro que "no me voy a dar de baja" pese a las recomendaciones médicas.

Manuel Ángel Fernández "La voluntad de este equipo de Gobierno es eliminar las penalizaciones por enfermedad".

Desde el Sppme-A de Almonte se destaca que "este agente no puede darse de baja porque no puede asumir la pérdida de dicho complemento más los descuentos de la Seguridad Social". La fuerza sindical habla de "secuestro de los derechos sociolaborales de los trabajadores" policiales, al permanecer activo este "complemento volandero que solo beneficia al Ayuntamiento y que supone tener un cuarto del sueldo a expensas de que este no se enfade" o de sufrir un percance.

Preguntado por este asunto, el concejal de Seguridad Ciudadana en Almonte, Manuel Ángel Fernández, avanza a este diario que "la voluntad de este equipo de Gobierno es eliminar las penalizaciones por enfermedad".

En este sentido, el edil apunta que tras el próximo pleno municipal del 10 de marzo "convocaremos mesa sectorial" para tratar asuntos como este. Como muestra de la buena voluntad del Ayuntamiento, añade que el miércoles se hizo llegar a la plantilla "una oferta muy importante, la del adelanto a cuenta de 270 euros en su complemento específico que cobrarán en la nómina de abril".

Este montante se entregará "con carácter retroactivo, desde septiembre de 2019". Y en el momento en el que "finalice la valoración de la plantilla este año, se procederá a la revalorización de lo que se determine finalmente". Es decir, que si el complemento se fija finalmente en más de esos 270 euros, se les abonará la diferencia". Fernández subraya que la negociación con los sindicatos "va muy bien".