Los pescadores onubenses decidirán el día 23 si convocan más movilizaciones

El sector pesquero onubense se ha dado un plazo de tres semanas para comprobar las repercusiones que las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar la subida del precio de los carburantes tienen sobre su actividad y decidir si inician o no movilizaciones. Manuel Fernández, presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (FACOPE), ha explicado que así se determinó en la reunión que los representantes del sector celebraron el pasado sábado.

El sector, ha precisado, "no está conforme" con una medidas que, tal y como dijo la semana pasada, consideran "farragosas e insuficientes" para que la actividad pesquera vuelva a ser rentable, si bien quieren ver si finalmente esas medidas surten o no el efecto deseado. De ahí que vayan a esperar alrededor de tres semanas y hayan acordado volver a reunirse el próximo 23 de abril para ver si, finalmente, se llevan a cabo o no movilizaciones.

El sector volvió a faenar el pasado miércoles, tras casi dos semanas de inactividad después de que un día antes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, concretara las medidas adoptadas por el Gobierno central para hacer frente a la subida de los costes del combustible.

Entre ellas se encuentra la rebaja directa de 20 céntimos al precio del combustible, que valoran si bien no llega a situarse en los 35 solicitados por los pescadores; de otras, como las ayudas directas a barcos y las que se pueden percibir del Fondo Marítimo Europeo, dudan, ya que tienen requisitos que van a impedir que las reciba todo el sector.

Por ello, aseguraron, que volvieron a la mar por compromiso con los consumidores y no por que estuvieran satisfechos con unas ayudas que, están convencidos, no van a permitirles mantener la actividad.