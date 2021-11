Las nuevas restricciones en Portugal son un "palo" para el comercio de Ayamonte

La presidenta de la Cámara de Comercio de Ayamonte, Bella Carballo, ha asegurado este martes que supone "un palo" para la economía local la decisión de Portugal de exigir a su entrada una prueba PCR negativa de Covid a partir del 1 de diciembre para entrar en el país.

En una entrevista a Canal Sur Radio, Carballo ha explicado que, con esta medida, se volverá a la situación anterior pero "aliviada". No obstante, ha indicado que "al cliente portugués se le pierde" porque la prueba de PCR "no solo es impedimento para la entrada de los españoles sino también para el portugués porque también necesita una PCR para entrar de nuevo a su país", con independencia de que se esté vacunado o no frente al Covid-19.

En este punto, ha valorado que los trabajadores transfronterizos estén excluidos de esta medida, pero ha recordado que "la incertidumbre es grande" entre los empresarios de Ayamonte, los cuales han estado "apenas sin trabajar por el cierre de fronteras" debido a la pandemia.

Asimismo, Carballo ha recordado que Ayamonte, junto con Castro Marim y Vila Real de Santo Antonio, forma la Eurociudad del Guadiana que supone "acceso a servicios de un lado y otro de la orilla", por lo que se dificultaría con esta medida.

Además, ha remarcado que en Ayamonte es típico que ciertos productos se compren allí y otros en Portugal, como pasa con la gasolina o el butano que es habitual que los portugueses adquieran en España al ser más accesible.

Después de recordar el ambiente que se da en el comercio ayamontino, donde es normal escuchar a muchas personas hablando en portugués, ha señalado que esta decisión del país vecino afectará a la hostelería también y a la venta de productos propios como la caballa, por citar algún ejemplo. "Este año que empezábamos a ver un poco de esperanza esto supone un palo", ha concluido.