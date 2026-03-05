Muere un hombre de 50 años al chocar con un camión en la N-433 en Rosal de la Frontera

El conductor de un turismo de 50 años de edad ha fallecido tras una colisión contra un camión registrada en la madrugada de este jueves 5 de marzo en la N-433 a la altura de la localidad onubenese de Rosal de la Frontera.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el accidente tuvo lugar minutos antes de las 03:00 cuando se atendió un aviso de socorro que alertaba de la colisión entre un camión y un turismo en el kilómetro 144 de la N-433 sentido Sevilla. No se han esclarecidos las causas que provocaron el choque entre ambos vehículos.

Según los alertantes, el turismo quedó fuera de la vía volcado en un desnivel tras chocar con el camión, quedando una persona atrapada en su interior. Acto seguido se alertó a Bomberos del Consorcio de Huelva, Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico y Conservación de Carreteras.

A causa del impacto, el conductor del turismo, un hombre de 50 años de edad, ha resultado fallecido, sin que se pudiera hacer nada por salvar su vida. Los servicios sanitarios asistieron además en el lugar al conductor del camión.