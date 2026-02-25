Muere un trabajador en una mina de Almonaster tras sufrir un accidente laboral

Un trabajador de unos 34 años de edad ha fallecido este martes tras sufrir un accidente laboral en el yacimiento subterráneo Mina Magdalena, explotado por la empresa Sandfire MATSA y situado a unos siete kilómetros de Aguas Teñidas, en el término municipal de Almonaster la Real.

Según ha confirmado el Servicio Sanitario 061, el accidente se produjo durante la jornada laboral en el interior de la mina. El trabajador fallecido pertenecía a la empresa colaboradora Construcciones Mary, que presta servicios en las instalaciones mineras.

El aviso se produjo a las 10:05 horas, momento en el que se activó el sistema de emergencias a través del teléfono 112, movilizándose de inmediato a los servicios sanitarios. Además, se requirió la presencia de un helicóptero sanitario como vía más rápida para el traslado al hospital, aunque finalmente no se pudo salvar la vida del operario.

Aparte de los servicios sanitarios, se dio aviso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, que deberán investigar lo ocurrido para determinar las causas del accidente laboral.

Desde Sandfire MATSA, la compañía ha emitido un comunicado en el que lamenta “con profundo pesar” el fallecimiento del trabajador, ocurrido tras sufrir un grave accidente durante su jornada laboral en el interior de Mina Magdalena. La empresa ha señalado que, tras el suceso, se activó de inmediato el protocolo de emergencias, dando aviso al 112 y a las autoridades competentes.

En estos momentos, según indica la empresa, se está recabando información para esclarecer las circunstancias del suceso, reiterando su compromiso con la protección, la seguridad y la salud de todas las personas que operan en sus instalaciones.

Sandfire MATSA ha trasladado además su más sentido pésame a la familia, seres queridos y compañeros del trabajador fallecido, tanto de la empresa Construcciones Mary como del propio equipo de la compañía minera, expresando su apoyo y cercanía en estos momentos difíciles.

Como consecuencia de lo ocurrido y como muestra de respeto, la compañía ha decidido detener la actividad en sus tres minas, Aguas Teñidas, Magdalena y Sotiel, cancelando los relevos de tarde y noche y manteniendo únicamente los servicios mínimos.

La empresa ha reiterado que la salud y la seguridad laboral son una prioridad, mostrando su consternación por este suceso y asegurando que continuará trabajando para garantizar las máximas condiciones de protección en todas sus operaciones.

Este es el segundo accidente laboral que ocurre en la provincia de Huelva en menos de tres semanas, después de que el pasado día 7 de febrero un trabajador en el Polígono Industrial Nuevo Puerto, en el término municipal de Palos de la Frontera, cayera desde un depósito directamente hacia el interior de una caldera a unos 20 metros de altura, cuando se encontraba realizando labores de mantenimiento.

Con este accidente ya suman dos en la provincia en lo que llevamos de año mientras que el pasado año 2025 se registraron 8 accidentes mortales en el trabajo, dos más que en el 2024 que fueron 6. Por su parte en Andalucia la cifra ascendió a 114 fallecimientos el pasado ejercicio.