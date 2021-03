Los mejores precios compensan en parte el descenso de hasta el 50% de producción en frutos rojos

La climatología de los dos primeros meses del año, con temperaturas por debajo de la media en enero y heladas, acompañadas de temporales, mucha humedad, escasas horas de sol y excesivas lluvias en febrero, ha propiciado un retraso en la maduración y el crecimiento vegetativo de la planta, y por tanto una pérdida de la floración, que a la postre se ha traducido en un descenso considerable de fruta comercializable en estas primeras semanas de la campaña onubense de los frutos rojos.

Dicha bajada, según distintas fuentes agrícolas consultadas por Huelva Información, llega en algunos casos hasta el 60%, por lo que desde el sector onubense de los frutos rojos ya se ha mostrado cierta preocupación, aunque también confía en que la mejoría de las condiciones meteorológicas de los últimos días termine por reconducir una situación que, por el momento, está siendo compensada por la buena calidad de la fruta y por sus mejores precios en origen con respecto a campañas anteriores.

Según los datos que maneja Freshuelva, este descenso en la producción de fruta comercializable ronda el 60% en fresas en relación al año pasado y el 50% en frambuesa, por lo que "apenas se ha podido cubrir la demanda", como ha remarcado su gerente, Rafael Domínguez Guillén.

La Unión de Pequeños Agricultores, UPA-Huelva, también sitúa las cifras de producción "muy por debajo de anteriores campañas -menos del 50%-", lo que "afecta a otros factores" como la mano de obra, que baja "porque se echan menos peonadas y porque la manipulación está funcionando al 50%, aproximadamente".

Otras fuentes del sector consultadas por esta redacción cifran las bajadas de producción en estas fases intermedias de la campaña en un 45% en el caso de la fresa, en un 11% en el de la frambuesa y en un 52,5% en el del arándano, si bien en el caso de este último el dato es aún poco relevante al ester recién iniciada su fase de recolección.

Estos datos contrastan por otra parte con los del arranque de la temporada, ya que las temperaturas más moderadas de los meses de octubre, noviembre y diciembre fueron más favorables que en años anteriores, proporcionando mucho más calor a las plantas de fresas en su fase inicial de plantación.

A pesar de todo lo anterior, el gerente de Freshuelva no pierde la confianza en el resultado final de la campaña ya que debido a las temperaturas "más cercanas a las primaverales" de las últimas semanas, "se podría incrementar algo la producción", así como "se empieza a agilizar la comercialización, que se mantiene en precios aceptables, siempre que las lluvias nos den una tregua". "Esperemos que la climatología ayude a la producción de la fresa -añade- y que la adaptación de la oferta a la demanda se prolongue hasta mayo, cuando comienzan a confluir en los mercados otras producciones europeas que compiten con las nuestras".

Según el informe de la semana siete de campaña del Observatorio de Precios y Mercados, la cotización en origen de la fresa se redujo "ligeramente" con respecto a la semana anterior, si bien "continúan por encima de los registrados en la misma semana de las dos campañas anteriores". En cifras, según el Observatorio, los precios medios en origen de la fresa en la semana siete se contrajeron un 6,8% con respecto a la semana 6, situándose en 2,18 euros el kilo, una cotización superior a la alcanzada en las campañas 2018/19 (2,01) y 2019/20 (1,75).

Los precios de la frambuesa y el arándano ofrecen una "tendencia positiva" y en el caso del primer fruto "volvieron a repuntar ligeramente" en la semana 7, incrementándose en un 2,5% respecto a la semana anterior y alcanzando los 7,24 euros el kilo, mientras que en relación a campañas anteriores es prácticamente el mismo que el registrado en la semana 7 de 2021 (7,23) y muy superior al de 2019 (5,60).

Finalmente los precios medios en origen del arándano en la semana siete de la presente campaña (6,29 euros el kilo) repiten prácticamente el mismo valor que el registrado en la semana previa (6,28), y están por debajo en relación a las dos temporadas anteriores en la misma fecha. Concretamente un 5,9% y un 12,9% inferior al de 2019/20 y 2018/19, que fueron, respectivamente, de 6,69 y 7,23 euros el kilo.

Por su parte UPA-Huelva tilda la situación actual en la presente campaña de "complicada", ya que a su juicio ésta "no va a buen ritmo". Y es que "si bien en diciembre las cifras de producción eran buenas para ese momento, la llegada de Filomena y las temperaturas extremadamente bajas que el temporal trajo supusieron un retraso del crecimiento vegetativo de la planta y una pérdida de la floración que ha provocado que la producción sea menor que la de campañas anteriores en la misma fecha".

A estas alturas de la temporada esto es un "problema serio", añade la entidad, porque los agricultores "tienen que afrontar las líneas de crédito solicitadas al inicio de la campaña, así como los pagos a almacenes y proveedores de insumos, entre otros" y si la situación no mejora "éstos serán los mismos, pero los ingresos mucho menores". A ello añade que "aquellas potenciales soluciones que podrían estar disponibles para paliar la situación, como son los seguros agrarios, no son una solución real al problema que se vive actualmente en la campaña dado que pese a que la mayoría de agricultores tiene contratados los seguros de producción, con el actual sistema de cálculo no va a recibir ni un céntimo".

Por ello desde UPA-Huelva insisten en que "es necesario un replanteamiento del seguro de fresón y frutos rojos dado que, ni en escenarios de grandes catástrofes climatológicas como la de 2018, estos seguros han supuesto una herramienta útil para el agricultor en relación a las indemnizaciones por pérdida de producción o retraso vegetativo.

De cara al futuro de la presente temporada de fresa, y teniendo en cuenta la situación actual, el gerente de Freshuelva afirma que el sector trabaja con la previsión de que la producción al final de esta campaña pueda sufrir un descenso en relación a las 250.000 toneladas recolectadas la pasada. Dicha bajada, apunta sería "incluso superior a la reducción del 2% de las hectáreas plantadas", que han pasado de 6.217 a las 6.105.

Para Rafael Domínguez la situación en la frambuesa es "muy similar" ya que en ambos casos la climatología "provoca que haya menos producción y que alguna fruta haya que desecharla porque la fruta no presenta la calidad adecuada, que sí está atesorando la que llega a los mercados". Sobre el arándano apunta que la campaña "acaba de empezar y aún no hay datos relevantes".