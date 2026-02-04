Máxima gravedad en el Guadiana: La UME actúa de urgencia tras dispararse los desembalses de Alqueva y Chanza

La situación en el río Guadiana se ha agravado de forma notable en las últimas horas tras el fuerte incremento de los desembalses procedentes de los sistemas de presas de Alqueva y del Chanza, un escenario que mantiene en máxima alerta a los municipios ribereños del Bajo Guadiana ante el riesgo real de que las infraestructuras portuarias puedan soltarse y ser arrastradas por la corriente.

Así lo han confirmado a esta redacción los alcaldes de El Granado y Sanlúcar de Guadiana, Mónica Serrano y José Pérez, respectivamente, quienes advierten de que el sistema portugués de Alqueva ha elevado desde esta mañana el volumen de agua liberada desde los 2.600 metros cúbicos por segundo de ayer hasta los 3.500 m³/segundo, a lo que se suman otros 600 m³/segundo procedentes de la presa onubense del Chanza, superando ya los 4.100 metros cúbicos por segundo.

La UME interviene en El Granado este miércoles. / M.G.

Ese aumento no se ha reflejado aún en toda su magnitud en la zona, pero, según las previsiones trasladadas a los ayuntamientos, el agua que está saliendo desde primera hora de este martes de Alqueva alcanzará el Bajo Guadiana esta próxima madrugada, coincidiendo además con un nuevo episodio de mareas altas, lo que eleva el riesgo de un nuevo repunte del nivel del río.

En el puerto de La Laja, en El Granado, el pantalán, que ayer ya se había salido de las guías, ha logrado resistir la noche, aunque continúa en una situación extremadamente frágil. La alcaldesa, Mónica Serrano, ha explicado que efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han trabajado durante toda la mañana “reforzando la estructura con cuerdas a tierra” y que incluso “la han arrastrado un poco hacia la orilla para evitar que se vaya río abajo”.

“El río sigue subiendo y ahora mismo Alqueva está soltando mucho más agua. Sabemos que lo que están desembalsando hoy llegará aquí esta madrugada”, ha señalado Serrano, quien ha asegurado que el Ayuntamiento “está a disposición del operativo” y confía en que “no haya mayores problemas”.

La subdelegada del Gobierno, María José Rico, visita la zona. / M.G.

En Sanlúcar de Guadiana, la situación es igualmente preocupante. Su alcalde, José Pérez, ha advertido de que “la situación es bastante grave” y ha confirmado que desde las nueve de la mañana el nivel del río ha subido un metro más, situando al pantalán del puerto “al límite para soltarse”.

La estructura ha sido ya sujeta con cuerdas a la orilla y, según ha explicado el regidor, a lo largo de esta tarde está previsto que la UME vuelva a intervenir para reforzar los amarres con más cabos a tierra firme. “Si se suelta y se va río abajo sería una catástrofe”, ha alertado.

Pérez ha corroborado también el volumen de agua liberada por ambas presas y ha reconocido que se trata de “una barbaridad”. Ante este escenario, el Ayuntamiento ha comenzado a avisar a los vecinos con viviendas en las orillas del río para que las abandonen de forma preventiva.

El principal temor sigue siendo que una de las estructuras portuarias termine desprendiéndose y sea arrastrada por la corriente, con el consiguiente riesgo para otras instalaciones aguas abajo. Con el Guadiana todavía en ascenso y una nueva pleamar en el horizonte, el Bajo Guadiana afronta otra madrugada decisiva.