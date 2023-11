Una maravilla en el corazón de la Sierra de Aracena: así es la Gruta que enamora a medio mundo

Un capricho de la naturaleza cautiva, desde 1914, a miles de visitantes de todo el mundo en pleno corazón de la Sierra onubense. La Gruta de las Maravillas no solo se erige como el principal reclamo y símbolo de Aracena, sino como uno de los tesoros únicos en España y en el mundo.

Es la decana del turismo subterráneo (con unas formaciones del Precámbrico -500 millones de años-) en nuestro país y, más allá de esta consideración, es un estandarte para los aracenenses que lucen el lema Aracena, ciudad de la Gruta de las Maravillas. El sentimiento de pertenecer al pueblo de la Gruta se transmite de generación en generación, por eso, son los propios vecinos de la localidad serrana los encargados de mostrar la belleza y singularidad de esta cueva a quienes acuden a descubrirla.

Eva Jiménez, natural de Aracena, lleva 30 años contando la historia de esta mágica cavidad a los visitantes. Actualmente es la coordinadora de Gruta y a pesar de los años, sigue valorando su labor de difusión y cuidando con mimo y esmero cada detalle que atañe a este emblemático espacio. "Es una maravilla que tenemos escondida en este pueblo y que se ubica debajo del castillo. Hay que visitarla, al menos, una vez en la vida, ya que lo que encuentras dentro no se puede explicar, hay que verlo en primera persona. Yo, que llevo toda la vida trabajando aquí, nunca me canso de enseñarla y de verla. Cada vez que entro descubro algo nuevo. Es un orgullo tener la responsabilidad de dar a conocer este lugar", asegura.

Actualmente, unas diez personas fijas y otras diez eventuales (para épocas de más visitas), conforman el equipo técnico de la Gruta (guías, personal de mantenimiento y de oficina). Los mismos guías se encargan del mantenimiento de este espacio sin igual "porque somos los que mejor lo conocemos y podemos protegerlo, junto a los electricistas del Ayuntamiento, que van cambiando las luces". De manera anual se limpian los lagos y las zonas limítrofes, "si no se visitara no haría falta limpiarlo, porque se llevaría a cabo una limpieza natural con el propio agua que va cayendo de las formaciones. Pero con el paso de la gente, las pisadas...se ensucia más. Por ello, una vez al año, vacían el agua, limpian el espacio y luego se vuelve a llenar con el agua del nivel freático: "es como si fuera un manantial. Agua que nace aquí, llena toda la Gruta y vuelve a salir, pero siempre de manera subterránea". Así, se puede ver cómo sube o baja el nivel dependiendo de las lluvias.

Con todo, explica Eva que la presencia humana en la cueva no dificulta que se sigan desarrollando los espeleotemas (formaciones del interior de la Gruta, como las estalactitas y estalagmitas), pero sí las retrasan. "Con los años, esto no solo no desaparecerá, sino que seguirá creciendo y desarrollándose, aunque a un ritmo más lento por el paso de la gente. Esto se debe a la expulsión del CO2, que se va pegando a la parte más alta. También hay personas que tocan las formaciones (a pesar de estar prohibido), dejando una grasita que hace retrasar el crecimiento.

La época de más visitas

El mes de más visitas suele ser agosto, aunque este año, explica Eva, el récord se ha batido en julio, cuando se registraron 2.000 visitas más que el pasado año. Igualmente, los visitantes suelen ser, sobre todo, de zonas cercanas de la provincia y de Andalucía. "Aunque también llegan muchos visitantes de Extremadura, de la Comunidad de Madrid o Valencia". En el plano internacional, pese a que la mayoría de los que llegan proceden de Alemania, "también se ven muchos italianos, franceses e ingleses".

No hay días en los que el espacio no alcance el lleno. Por eso, hace un tiempo, decidieron restringir las visitas, con objeto de limitar las aglomeraciones y hacer más segura y cercana la experiencia de la visita. "En un fin de semana de otoño pueden pasar hasta 1.000 personas al día en los distintos turnos con nuestros guías", explica la coordinadora. Los únicos cinco días que se cierra en el año coinciden con la Navidad, que son el 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 y el 2 de enero.

Un hallazgo incierto

Según relata la guía, la fecha de descubrimiento exacta de esta Gruta "no se sabe". Lo que hay es una leyenda oral que cuenta que un pastor (el tío Blas) iba con sus ovejas por la ladera y uno de sus carneros (Colmenito) cayó por un hueco. El hombre entró a buscarlo y se encontró la Gruta. "No sabemos si es cierto o no, pero seguramente sería así porque casi siempre suele pasar de manera casual", dice.

De lo que sí hay certeza es del primer documento de la Gruta, que data de 1850 y tiene su origen en la minería. "Había una mina en la ladera del Castillo y los trabajadores hicieron un túnel buscando mineral hasta que dieron con la Gruta. En ese momento, el nivel freático (la Gruta es un acuífero) estaba muy alto, por lo que cuando los mineros entraron se encontraron agua y comenzaron a dragar. Estuvieron una semana dragando y nunca terminaban, ya que el nivel freático no se llega a agotar. Como no encontraron mineral en el túnel que habían hecho, decidieron sellarlo. Con el paso del tiempo y el impacto de las lluvias, ese hueco se fue abriendo. Los niveles de agua del interior de la Gruta habían bajado y la gente del pueblo comenzó a entrar hasta que lo descubrieron. Tras ser conocido por el pueblo, el Marqués de Aracena decidió hacer las obras y exponerlo al público a partir de 1914".

50 metros de profundidad y otros 50 de espesor de roca encima

La Gruta de las Maravillas tiene una profundidad de 50 metros y otros 50 de espesor por encima. Unas dimensiones que siguen aumentando, de manera indefinida, con el devenir del tiempo, pero siempre dependiendo de las lluvias: "si no hay lluvia, se acaba el proceso de formación. Esperemos que eso nunca pase", afirma la responsable de los guías.

Algo que resulta imperceptible al visitante en un primer momento. "Lo que más llama la atención es la ubicación, en mitad del pueblo. La gente no se espera lo que se va a encontrar a continuación. La grandiosidad del espacio tras adentrarse puerta adentro. Este primer impacto para quien no lo conoce es algo único".

Otra de las curiosidades es que la gente se cree que las formaciones están hechas de nieve. "Algo imposible, debido a la temperatura que tenemos dentro, de manera constante, durante todo el año, entre los 17 y 19 grados. La humedad es casi del 98%, algo que dificulta en cierto modo la respiración, sobre todo en zonas más altas".

A lo largo de unos 1.000 metros de recorrido circular, el visitante podrá descubrir la singularidad y características de las distintas salas: la sala de las Conchas, el Gran Salón, el Gran Lago, la Catedral, el Baño de la Sultana, el Lago de la Esmeralda, la Cristalería de Dios, la Sala de los Garbanzos y la Sala de los Desnudos.

Actualmente, se puede visitar la Gruta en horario de mañana, de 10:00 a 13:30 y de tardes, de 15:00 a 18:00 (Hasta las 19:00 los fines de semana). Puedes conseguir tu entrada y ver toda la información aquí.