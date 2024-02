Las manifestaciones de los agricultores cortan la A-49 en ambos sentidos Huelva-Sevilla

Continúan las movilizaciones para reclamar mejoras en el sector del campo y este lunes una nueva tractorada ha afectado en gran medida a la circulación de la A-49. En concreto, tal y como confirman desde el 112 a Huelva Información, en estos momentos la Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene cortado el tráfico en el kilómetro 21,5, a la altura de Húevar, viéndose afectada la autopista en los los dos sentidos de Huelva a Sevilla.

Según Emergencias 112 Andalucía, las llamadas por el corte de la circulación llevan produciéndose durante toda la mañana de este lunes, desde las 11:00, tanto por parte de alertantes que se dirigían hasta Huelva como ciudadanos que viajaban en sentido inverso por la A-49.

Los agricultores siguen cortando puntos claves de las vías andaluzas y, en algunos casos, provocan retenciones kilométricas durante varias horas, como ha ocurrido hoy. El modus operandi, cuando el bloqueo se alarga en el tiempo, es el de cortar la carretera y dejar pasar cada cierto tiempo a los vehículos. Aunque eso no evita las retenciones. Más allá de los cortes, no se ha informado de incidentes destacables.

Los agricultores cortaron el centro de Huelva este sábado

La zona del Mercado del Carmen se vio completamente colapsada este sábado. Decenas de agricultores luchando por sus derechos y por la mejora del campo llenaban el corazón de la capital después de tres intentos fallidos de acceder en sus tractores a la ciudad esta semana y ser detenidos por la Guardia Civil.

Este sábado, en la cuarta jornada de protestas, lograban saltarse la prohibición de la Guardia Civil y la Policía, adentrándose en Huelva para alzar la voz. Manteniendo en todo momento una postura pacífica, agricultores y ganaderos de todos los puntos de la provincia onubense esquivaban a los coches de las fuerzas de seguridad llegando a la zona del Mercado del Carmen, donde cortaron todos los accesos, pararon el tráfico y pidieron a las autoridades que se les escuchara leyendo un manifiesto repleto de reivindicaciones: "Exigimos de forma inmediata que se deroguen las medidas de restricción del uso del agua para la agricultura en Huelva. Sobra agua. Hay una mala gestión. No es sequía, es saqueo", gritaba uno de ellos desde su tractor. "La rehabilitación de los derechos históricos de uso de agua de riego de la comunidad autónoma de Andalucía. No solo pedimos por Huelva, sino por toda la comunidad. Nos han quitado nuestras concesiones y encima nos están criminalizando a través de muchos medios de comunicación. El agua es un bien de acceso universal y además de beberla, la usamos para producir alimentos que son para todos. Por ella, estamos luchando de manera pacífica y solo queremos ser escuchados", gritaba.

A continuación, pasaban a hacer un minuto de silencio en memoria de los dos guardias civiles fallecidos en Cádiz tras ser embestidos por una narcolancha y como muestra de que su movilización es pacífica. Tras ese momento, ellos mismos decidían disolver la manifestación y emprender el camino de regreso, adentrándose en la zona de la ría para salir por el Puerto. No sin antes brindar un enorme aplauso a los cuerpos de seguridad por la labor que estaban realizando.

Huelva suma cuatro jornada de protestas por el campo

Desde poco antes de las 8.00 los tractoristas se concentraban en distintos accesos a la ciudad, hasta unirse para comenzar el recorrido. Inicialmente, tenían previsto llegar hasta la Casa Colón, aunque finalmente decidieron circular por varias calles buscando diferentes puntos estratégicos de la capital. El lugar elegido: la Federación Onubense de Empresarios, frente al Mercado del Carmen, donde decidieron parar para desplegar todo el arsenal de protestas en mitad de gritos y aplausos.

El portavoz de estos agricultores, Manuel Tinoco, explicaba que la marcha transcurrió sin incidencias, bajo asistencia policial y sin que consten denuncias por parte de los agentes. El portavoz insistió en que se había comunicado a la Subdelegación del Gobierno la intención de llevar a cabo la gran tractorada, asegurando que los promotores de la misma habían pedido la colaboración de la Subdelegación para "reivindicar" sus "derechos constitucionales" y "de la forma más ordenada posible".

Por su parte, desde la Subdelegación del Gobierno mantienen que se recibió una notificación formal para manifestarse para los días 7, 8, 9 y 10 de febrero, en el rango horario de 7:00 de la mañana hasta las 23:00 de la noche y que "todas las manifestaciones, únicamente están solicitadas para desarrollarse en la Plaza del Punto, sin que en ningún momento se pidiera la posibilidad del acceso de tractores".

Asimismo, señalan que en este escrito de solicitud, que se presentó el pasado 5 de febrero a las 23:20, se estimaba que la presencia sería de unas 250 personas y se solicitaba la posibilidad de invadir la calzada y llevar a cabo cortes en el tráfico rodado, posibilidad que "fue denegada" en la resolución de la petición por contradecir el ordenamiento jurídico.

Manuel Tinoco, en ese sentido, lamenta que las autoridades no hayan accedido a las pretensiones de alcanzar la Casa Colón para celebrar allí el acto central de la protesta, pero ha manifestado que con la tractorada realizada hasta el Mercado del Carmen, estos agricultores han podido "ejercer el cien por ciento" de sus derechos.

¿Qué están pidiendo los agricultores?

Entre las demandas del sector agrícola onubense, está la de rebajar las exigencias de la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) agroambiental impuesta que reduce drásticamente las producciones y, en algunos casos, son imposibles de llevar acabo. Además, abogan por rebajar la carga burocrática que hace perder muchas jornadas de trabajo y mayor implicación del funcionariado. Piden que no sea obligatorio dejar un 4% de la superficie en barbecho. Eliminar los libros digitales: la UE exige a los productores que lleven un cuaderno digital donde deben anotar trabajos, tratamientos, manejo de animales, etc. Igualmente, quieren una mejor gestión del estiércol: eliminar la norma que va a permitir tener amontonado el estiércol más de 5 días y esparcido en la finca durante dos días. Reclaman el compromiso del Gobierno de no reducir la rebaja de impuestos sobre el gasóleo agrícola. Incluso implementación de alguna mejora, por los altos precios; el cumplimiento de la ley de precios, donde el agricultor o ganadero no sea obligado a vender a pérdidas; que se cumpla el control de fitosanitarios de la normativa europea para todos los productos que entran de países extracomunitarios; el compromiso de una política de gestión del agua consecuente con las necesidades de cada territorio y reclaman claridad en el etiquetado con respecto a los países de procedencia de los productos y precios de origen y final.