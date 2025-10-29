Una manga marina parecida a un tornado causa estragos en Isla Cristina: alarma entre los vecinos al caerse el campo de fútbol

Las fuertes lluvias y el viento han causado mella este miércoles en municipios como Isla Cristina. Concretamente, el paso de una manga marina, según el alcalde Jenaro Orta, ha provocado la caída del campo de fútbol, árboles y otros elementos.

"Hemos tenido otra manga marina, una punta de agua a partir de las 8:00; se activó el Plan de Emergencias y se ha avisado a la Delegación del Gobierno, lo que más nos preocupan son las viviendas y las anegaciones que se están produciendo", ha dicho.

Ha precisado que "se han caído muros, arboleda y placas solares, tenemos a todo el personal de Ayuntamiento en la calle", y ha apuntado que se han registrado cortes de suministro eléctrico.

A falta de dos días de cumplirse un año del último tornado que azotó la localidad isleña (el pasado 31 de octubre de 2024), la historia vuelve a repetirse: el tornado destrozó por aquel entonces el techo de la piscina. Un hecho que mantuvo en vilo no solo a la provincia, sino a todo el territorio nacional.

Se derrumba el techo de un colegio en Ayamonte

Por su parte, en Ayamonte la incidencia más destacable hasta el momento ha sido el derrumbe del techo del colegio Padre Jesús. En un vídeo difundido a través de las redes sociales, el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, que ha activado el Plan de Emergencias Municipal, ha informado de que la actividad docente se ha suspendido en ese centro, al que tras el incidente, que se ha saldado sin heridos, ya se han desplazado técnicos municipales para valorar los daños.

Asimismo, se ha dado aviso a la Delegación de Educación para que tenga conocimiento de lo sucedido y actúe con las intervenciones de urgencias necesarias.

Además, el centro médico de Ayamonte, situado en la calle Antonio Concepción Reboura, se ha visto sorprendido por la entrada de agua en sus instalaciones; e incluso varios coches han quedado atrapados en la avenida de la Constitución y calle Sor Eloísa.

El alcalde se ha referido a esas importantes balsas de agua que se han registrado, precisando que los operarios municipales "están abriendo husillos y pozos para que el agua drene; las lluvias han coincidido con la marea muy llena en el río, pero ya está vaciando y eso ayudará a que el agua evacúe con mayor rapidez".

Fernández, tras llamar a la ciudadanía a la calma y pedir que sigan los consejos y recomendaciones del 112, ha señalado que "parece que ahora el problema van a ser las fuertes rachas de viento" por lo que ha recomendado "no acercarse a las playas ni a las zonas con grandes árboles".