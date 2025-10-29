Una enorme tromba de agua arrasa las calles de Huelva y localidades como Isla Cristina y Ayamonte: impactantes imágenes de los estragos del temporal

Las fuertes lluvias de este miércoles están dejando impactantes imágenes en Huelva capital y en la provincia onubense. Una enorme tromba de agua recorría las principales calles de la ciudad, causando enormes retenciones a primera hora, coincidiendo con el horario de entrada en los colegios.

Imágenes de la enorme tromba de agua en Huelva capital este miércoles

En puntos como la Avenida Italia se podía ver cómo numerosos coches circulaban entre la corriente, prácticamente anegados por las intensas lluvias caídas desde primera hora.

Coches inundados en plena calle. / M.G.

A causa del fuerte viento y de la lluvia torrencial, se han roto y caído numerosos árboles y ramas, obstaculizando el paso en calles como San Sebastián, donde han aparecido multitud de arbustos arrojados sobre la acera.

Las intensas lluvias provocan daños en la calle San Sebastián, donde se han caído numerosos árboles y ramas

También en municipios como Isla Cristina, Ayamonte y Gibraleón se podía ver cómo la lluvia torrencial arrasaba las calles, al igual que las enormes rachas de viento huracanado.

Imágenes del viento huracanado en Isla Cristina este miércoles de aviso rojo por el temporal

Las fuertes lluvias y el viento han causado mella también en Isla Cristina. Concretamente, el paso de una manga marina, según el alcalde Jenaro Orta, ha provocado la caída del campo de fútbol, árboles y otros elementos.

"Hemos tenido otra manga marina, una punta de agua a partir de las 8:00; se activó el Plan de Emergencias y se ha avisado a la Delegación del Gobierno, lo que más nos preocupan son las viviendas y las anegaciones que se están produciendo", ha dicho.

Ha precisado que "se han caído muros, arboleda y placas solares, tenemos a todo el personal de Ayuntamiento en la calle", y ha apuntado que se han registrado cortes de suministro eléctrico.

Una manga marina causa estragos en Isla Cristina

Por su parte, en Ayamonte la incidencia más destacable hasta el momento ha sido el derrumbe del techo del colegio Padre Jesús. En un vídeo difundido a través de las redes sociales, el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, que ha activado el Plan de Emergencias Municipal, ha informado de que la actividad docente se ha suspendido en ese centro, al que tras el incidente, que se ha saldado sin heridos, ya se han desplazado técnicos municipales para valorar los daños.En San Juan del Puerto también se han registrado varias caídas de árboles por el viento y el cierre temporal del Cementerio Municipal, donde dos ejemplares han cedido por la fuerza del temporal.

Caída de un árbol sobre un coche en San Juan del Puerto a causa del temporal / M.G.

Otras incidencias

Viviendas anegadas y caídas de muros, árboles y ramas en carreteras y aceras son algunos de los incidentes del temporal en la provincia y capital de Huelva. Según indicó el 112, efectivos de bomberos tuvieron que intervenir en distintos puntos de la geografía onubense para retirar los árboles y ramas de la vía pública así como para achicar el agua de las viviendas.

A las 7:25 de este miércoles, efectivos del Parque Municipal de Bomberos tuvieron que desplazarse hasta la avenida 3 de Marzo, en el campus del Carmen de la Universidad de Huelva, para retirar un pino que se había caído en la calzada.

En la provincia, se recibió un aviso a las ocho de la mañana de un patio anegado en una vivienda en Lepe, a media noche también se recibió otro aviso por una vivienda anegada en Puebla de Guzmán, pero finalmente a esta última no tuvieron que ir los bomberos del Consorcio Provincial porque ya los inquilinos habían logrado achicar el agua. Sí tuvieron que acudir los bomberos a una vivienda anegada en Ayamonte, a las ocho menos veinte de la mañana. En Huelva capital, se intervino entre la madrugada y esta mañana en tres viviendas que estaban anegadas.