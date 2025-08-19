La madre de una de las niñas heridas por el 'toro de fuego' pide justicia: "No es un petardo, es una gran traca explotando en la cara"

Las Fiestas Patronales de Escacena del Campo se han saldado con un incidente que difícilmente podrán olvidar. Menos aún en casa de Violeta, una de las niñas que resultó más afectada cuando cientos de bengalas impactaron contra su cara y su cuerpo durante la tradicional suelta del 'toro de fuego'.

"Aquí es tradicional el toro de fuego, un toro de cartón que lleva bengalas y que las va soltando. Se pone por las calles del pueblo y es un atractivo para mucha gente, que lo ve, va con los niños, corre y esquiva las ‘ratitas’, que les llamamos", explica María José Escobar, madre de la menor afectada.

Muchos niños y adolescentes, como parte del juego, se sientan en los bancos del recorrido tratando de aguantar el máximo tiempo posible sin moverse mientras el toro pasa. A pesar del riesgo, hasta ahora nunca se había producido un incidente grave. Hasta la noche del pasado domingo.

"Es horrible. Los niños están en el banco, se ve cómo el 'toro' va pasando y entonces se gira, dejando la parte trasera del toro de cara a ellos, sin dejarles escapatoria", lamenta Escobar. En los vídeos del momento se observa con claridad cómo el portador del aparato -una estructura de cartón cargada con bengalas- “esperó a que explotara la traca final de la cola del toro, y eso es lo peor, porque no es un simple petardo, y se lo tiró a cinco niños en la cara”.

Ropa dañada y quemada. / M.G.

Violeta estaba sentada en el centro del banco, por lo que fue quien recibió el mayor impacto. “Fue la que se llevó la peor parte, aunque gracias a Dios no ha pasado nada más grave para lo que podría haber ocurrido”, relata su madre. La bola de fuego le provocó quemaduras de segundo grado en el brazo derecho, una quemadura de 12 centímetros entre el hombro y el pecho, y daños adicionales en piernas y espalda. Por suerte, sus amigas lograron escapar por los extremos del banco.

El momento fue breve - duró menos de 15 segundos según se observa en las grabaciones- pero dejó imágenes impactantes y un mal recuerdo de por vida. La fiesta se tornó en conmoción y llanto. “Menos mal que llevaba pantalón largo y gordito, pero la ropa ha quedado totalmente destrozada, con manchas negras de las quemaduras. Estamos dando gracias a Dios, porque podía haberle explotado en un ojo y podría haber sido muchísimo más grave”.

La madre denuncia que el portador del 'toro' actuó de forma deliberada: “Realizó un acto criminal. Parece, según los vídeos, que iba a propósito a quemar a los niños. Sabemos que es alguien que conoce este tipo de aparatos, aunque no sabemos quién era exactamente”. Sobre la tradición, Escobar pide que se tomen medidas para evitar que algo así vuelva a repetirse. “Lo que hizo fue ir a quemar a conciencia a cinco adolescentes. Es todo una locura”, concluye.